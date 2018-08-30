وفاة المعارض اليساري المصري حسين عبد الرازق

هسبريس - الأناضول

توفي، اليوم الخميس، المعارض اليساري المصري البارز، حسين عبد الرازق، الملقب بـ"فارس اليسار النبيل" عن عمر يناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحزب التجمع الوطني (أقدم الأحزاب اليسارية بمصر) على فيسبوك، وفاة عبدالرازق، وهو عضو المكتب السياسي للحزب (مقعد واحد في البرلمان من أصل 596)، وأحد قياداته التاريخية.

وقال الحزب إن الوفاة جرت في مستشفى عسكري، جنوبي القاهرة.

ومطلع غشت الجاري، أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعلاج عبد الرازق على نفقة الدولة بمستشفى المعادي العسكري، جنوبي القاهرة، عقب تواتر تقارير إعلامية في وسائل إعلام محلية بشأن تدهور حالته الصحية.

وعبد الرازق (مواليد 1938) ويلقب بـ"فارس اليسار النبيل"، نظرا لعلاقته التي توصف بـ"الجيدة" بالغالبية العظمى من التيارات السياسية المصرية الأخرى وعدم تورطه في خصومات معها، على مدار العقود السابقة.

كما اشتهر بمعارضته للنظام المصري خلال عهدي الرئيس المصري الراحل أنور السادات (1970-1981) والرئيس الأسبق حسني مبارك