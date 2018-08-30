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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة المعارض اليساري المصري حسين عبد الرازق

وفاة المعارض اليساري المصري حسين عبد الرازق

وفاة المعارض اليساري المصري حسين عبد الرازق
هسبريس - الأناضول
الخميس 30 غشت 2018 - 19:14

توفي، اليوم الخميس، المعارض اليساري المصري البارز، حسين عبد الرازق، الملقب بـ"فارس اليسار النبيل" عن عمر يناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحزب التجمع الوطني (أقدم الأحزاب اليسارية بمصر) على فيسبوك، وفاة عبدالرازق، وهو عضو المكتب السياسي للحزب (مقعد واحد في البرلمان من أصل 596)، وأحد قياداته التاريخية.

وقال الحزب إن الوفاة جرت في مستشفى عسكري، جنوبي القاهرة.

ومطلع غشت الجاري، أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعلاج عبد الرازق على نفقة الدولة بمستشفى المعادي العسكري، جنوبي القاهرة، عقب تواتر تقارير إعلامية في وسائل إعلام محلية بشأن تدهور حالته الصحية.

وعبد الرازق (مواليد 1938) ويلقب بـ"فارس اليسار النبيل"، نظرا لعلاقته التي توصف بـ"الجيدة" بالغالبية العظمى من التيارات السياسية المصرية الأخرى وعدم تورطه في خصومات معها، على مدار العقود السابقة.

كما اشتهر بمعارضته للنظام المصري خلال عهدي الرئيس المصري الراحل أنور السادات (1970-1981) والرئيس الأسبق حسني مبارك

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبد الوهاب منجد الخميس 30 غشت 2018 - 19:27
السيد عبد الرزاق حسين كان معارض للرئيس المصري السابق أنور السادات و الرئيس المصري حسني مبارك
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2 - محمد المغربي الخميس 30 غشت 2018 - 19:29
كان رجلا شهما ، ومناضلا مبدئيا لا تلين له قناة
عرفته من خلال كتاباته ومواقفه في جريدة (الأهالي) الناطقة باسم حزب التجمع الوحدوي في مصر الشقيقة ، إلى جانب لطيفة الزيات ورفعت السعيد وغيرهما .
رحمه الله تعالى
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3 - بثينة الخميس 30 غشت 2018 - 19:37
اللهم ارحمه واحسن اليه واجعل مثواه الجنة مع الصالحين وصبر اهله
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