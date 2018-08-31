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الرئيسية | خارج الحدود | الاغتصاب يجر الممثل الفرنسي ديبارديو إلى التحقيق

الاغتصاب يجر الممثل الفرنسي ديبارديو إلى التحقيق

الاغتصاب يجر الممثل الفرنسي ديبارديو إلى التحقيق
هسبريس - رويترز
الخميس 30 غشت 2018 - 21:37

كشف مصدر قضائي أن الادعاء في باريس يحقق مع الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو فيما يتصل باتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي لكن محامي الممثل قال إن موكله نفى ارتكاب أي مخالفة.

وقال المصدر "أستطيع أن أؤكد أنه تم تقديم شكوى يوم 27 غشت لدى الادعاء في دائرة إكس أن بروفانس. وأحيلت القضية إلى المدعي العام في باريس".

ورفض محام عن ديبارديو هذه الاتهامات.

وقال إيرفيه تيميم لتلفزيون (بي.إف‭‭.‬‬إم) "جيرار ديبارديو ينفي ارتكاب أي مخالفة. سيتعاون مع التحقيق وسيجيب عن الأسئلة".

وديبارديو واحد من أشهر ممثلي السينما الفرنسية وشارك في أكثر من 170 فيلما واكتسب شهرة دولية في عام 1990 بعد أن لعب دور البطولة في الفيلم الناطق بالإنجليزية (غرين كارد).

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