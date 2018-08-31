24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
31/08/2018
الأيام القادمة
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:05
|19:59
|21:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- فضائح ترامب ورهانات عزله
- الإصابة تحول دون انتقال بركديش إلى بورتو
- محترفون مغاربة ينتظرون فرصة جديدة من رونار
- موضة "الراسطا" في المغرب
- مزراوي يشتبث باللعب للمنتخب الوطني المغربي
الناجي: النخبة المغربية في الخارج تتاجر بصورة المغرب غير الحقيقية (5.00)
تسبيق الأجور بمناسبة العيد يؤزم الوضعية المادية لموظفين مغاربة (5.00)
- الجزائر وجنوب إفريقيا يجددان دعم البوليساريو في بيان مشترك - (116)
- تسبيق الأجور بمناسبة العيد يؤزم الوضعية المادية لموظفين مغاربة - (104)
- "ضحية سابقة" للمجرد تحذر: سعد شخص خطير يتجول حرا طليقا - (84)
- قضية اغتصاب خديجة تقسم "أولاد عياد" بين متضامن ومشكك - (61)
- العلم الأمازيغي يحتفي بـ21 سنة من الوجود والصمود الهوياتي - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
جرحى في هجوم بسكين في محطة للقطارات بهولندا
الجمعة 31 غشت 2018 - 12:00
أفادت الشرطة الهولندية بأن ثلاثة جرحى أصيبوا في هجوم بسكين في محطة القطارات المركزية في أمستردام.
التفاصيل في ما بعد..
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - abdou الجمعة 31 غشت 2018 - 12:26
De politie heeft vrijdag een verdachte neergeschoten na een steekincident op Amsterdam Centraal. Het treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal lag een korte tijd stil, maar komt langzaam weer op gang.
Dat meldt de politie. Bij het steekincident vielen twee gewonden, waarna de politie een verdachte neerschoot.
De drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding van het incident is.
De centrale tunnel van het Centraal Station is ontruimd en afgesloten voor politieonderzoek.
Hinder voor het treinverkeer blijft naar verwachting beperkt. De sporen 4 en 5 zijn op last van de politie gesloten. Treinen die van die sporen gebruik zouden maken, worden omgeleid naar andere sporen.
Het tramverkeer voor het station ligt helemaal plat.
Dat meldt de politie. Bij het steekincident vielen twee gewonden, waarna de politie een verdachte neerschoot.
De drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend wat de aanleiding van het incident is.
De centrale tunnel van het Centraal Station is ontruimd en afgesloten voor politieonderzoek.
Hinder voor het treinverkeer blijft naar verwachting beperkt. De sporen 4 en 5 zijn op last van de politie gesloten. Treinen die van die sporen gebruik zouden maken, worden omgeleid naar andere sporen.
Het tramverkeer voor het station ligt helemaal plat.
تعليق غير لائق
-28
2 - سلن الجمعة 31 غشت 2018 - 12:47
لعبة من لعب المخابرات الأمريكية لإضعاف أوروبا والهيمنة على ثرواتها والتدخل في شؤونها السياسية والاقتصادية
3 - الى الأخ abdou الجمعة 31 غشت 2018 - 12:55
غير درج مع خوتك راه حنا مغاربة وكل واحد فينا يتكلم على الأقل ثلاث لغات . انت تعلمت اللغة الهولندية بغيتي تخاطبنا تاحنا بها . نزل كويراتك اخويا راك مغربي.
4 - سناء الادريسي الجمعة 31 غشت 2018 - 12:56
شكرا رقم 1 ساترجم. كنا عاءدين من المطار. الشخصين الذين اصيبا نقلا الى المستشفى والشخص اصيبب برصاص الشرطة ونقل الثلاثة الى اامستشفى توقفت ااحركة في محطة امستردام من القطارات ومترو والان تعود ااحياة الى المحطة شيءا فشيءا ولكن كان هناك تواجد كثيف للشرطة كما كانت هناك طاءرة هليكوبتر تحلق فوق امستردام. لان هؤلاء الناس يواكبون عصر السرعة فكل شيء يمشي مثل الساعة.
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4