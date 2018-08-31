ملك ماليزيا يتبرع بتكاليف عيد ميلاده لفائدة الدولة

هسبريس - إفي

قرر ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، إلغاء فعاليات الاحتفال بعيد ميلاده والتبرع بالتكاليف بهدف المساهمة في تسديد الدين العام للدولة، حسبما أفاد اليوم القصر الملكي.

ويكمل محمد الخامس الذي يتولى عرش ماليزيا خلال الفترة ما بين 2016 و2021 عامه الـ49 في 6 أكتوبر المقبل.

وكان الملك قد أعلن في يونيو تخصيص 10% من راتبه لـ"صندوق الأمل" بعد شعوره بالتأثر إزاء تبرعات المواطنين لهذه المبادرة التي جرى إطلاقها بواسطة الحكومة الجديدة من أجل مواجهة "الدين العام".

وقدرت وزارة المالية الدين العام في ماي الماضي بنحو تريليون رينجيت ماليزي (نحو 250 مليار دولار).

وكان الفساد أحد أهم الأسباب لأول خسارة يمنى بها التحالف الذي حكم ماليزيا منذ الاستقلال 1957 في الانتخابات التي أجريت في ماي الماضي.