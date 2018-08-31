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الرئيسية | خارج الحدود | ملك ماليزيا يتبرع بتكاليف عيد ميلاده لفائدة الدولة

ملك ماليزيا يتبرع بتكاليف عيد ميلاده لفائدة الدولة

ملك ماليزيا يتبرع بتكاليف عيد ميلاده لفائدة الدولة
هسبريس - إفي
الجمعة 31 غشت 2018 - 13:31

قرر ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، إلغاء فعاليات الاحتفال بعيد ميلاده والتبرع بالتكاليف بهدف المساهمة في تسديد الدين العام للدولة، حسبما أفاد اليوم القصر الملكي.

ويكمل محمد الخامس الذي يتولى عرش ماليزيا خلال الفترة ما بين 2016 و2021 عامه الـ49 في 6 أكتوبر المقبل.

وكان الملك قد أعلن في يونيو تخصيص 10% من راتبه لـ"صندوق الأمل" بعد شعوره بالتأثر إزاء تبرعات المواطنين لهذه المبادرة التي جرى إطلاقها بواسطة الحكومة الجديدة من أجل مواجهة "الدين العام".

وقدرت وزارة المالية الدين العام في ماي الماضي بنحو تريليون رينجيت ماليزي (نحو 250 مليار دولار).

وكان الفساد أحد أهم الأسباب لأول خسارة يمنى بها التحالف الذي حكم ماليزيا منذ الاستقلال 1957 في الانتخابات التي أجريت في ماي الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - sous الجمعة 31 غشت 2018 - 13:45
هكذا يكون الملك اللهم وفقه الخير
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141
2 - moha الجمعة 31 غشت 2018 - 13:50
مشاء الله نتمنى هدا لملكنا محمد السادس انشاء الله
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82
3 - yakoubi الجمعة 31 غشت 2018 - 13:50
أتمنى من أعلى سلطه في البلاد ان تحدو حدوه...!
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94
4 - عرشان الجمعة 31 غشت 2018 - 13:50
انها ماليزيا
هدا لا يدعي للإستغراب لانه يحدث في بلدان نقول عنهم كفار
كنت سأندهش ادا قيل ان دالك يحدث في بلاد الغرائب
اللهم افتح لنا باب نلجأه للهجرة وينغلق ولا نستطيع العودة
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50
5 - #مقاطعون الجمعة 31 غشت 2018 - 13:51
هههههه حقاش ماعندهمش الفساد و اللي حصل يودي ماليزيا الآن من نمور آسيا ما كاينش اللي يقد يحك عليها من الغرب الرأسمالي
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57
6 - وتستمر الحياة الجمعة 31 غشت 2018 - 13:51
بدون تعليق الرسالة والمغزى واضح وضوح الشمس.
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90
7 - فاطمة الجمعة 31 غشت 2018 - 13:51
ملك و ما أروعه تحية له تفتخر ماليزيا به
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77
8 - جبلي ابن الجبل الجمعة 31 غشت 2018 - 13:52
كثير من الامور يجب مراجعتها بالمغرب مثل ما فعل هذا السلطان ؛؛ البرلمانيين و الوزراء فالمغرب لديهم أجرة و تقاعد منفوخ دون عمل ؛؛ الأجرة مقابل العمل الذي يطبق على الموظف الفقير الذي أجرته لا تصل حتى 3000 درهم و برلمانيين و الوزراء ديانا كيحوسو بالخضر و اليابس دون محاسبة ؟؟
أول خطوة تبدأ من إلغاء أجرة و تقاعد البرلمانيين و الوزراء و تحويل ذلك المال لتسديد ديون التي هي على المغرب... من هنا تبدأ الوطنية إن لكم في قلبكم ذرة حب لهذا الوطن
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64
9 - ملحد الجمعة 31 غشت 2018 - 14:01
بينما عندنا تجمعو هادوك لي كايسميو ريوسهوم فنانة باش يغنيو (عاش الملك الله يبارك فعمر سيدي ...) أودي فرق كبير
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46
10 - Adilusa الجمعة 31 غشت 2018 - 14:04
التعليق 4
ماليزيا دولة غالبيتها مسلمين... والسلطان اسمه محمد الخامس.
المسألة ليست مسلمين أو كفار المسألة مسألة مبادئ و الروح الوطنية.
وإلا الفساد في أمريكا اللاتينية و شرق أوروبا لا يعدله أي فساد في الأرض.
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45
11 - واقعية الجمعة 31 غشت 2018 - 14:05
نهار يحيدو العلاوات و جميع الايحابيات للوزراء والبرلمانية والمدراء العامون و جميع المسوولين الكبار وياخذو الاجرة المستحقة فقط تيقنو ان حتى واحد مايبغي يكون لا وزير ولا برلماني ولا مدير عام ولا مسوول كبير
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32
12 - المدرسة الوطنية الجمعة 31 غشت 2018 - 14:08
"هذا زيدوه علينا" يتبرع بفلوس الدولة للدولة. التخربيق هذا لماذا لا يقلص من ميزانية قصوره او امتيازاته بما فيها راتبه الشهري؟ عيد ميلاد؟ إنه ضحك على الشعوب.
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-51
13 - hamidovitsh الجمعة 31 غشت 2018 - 14:41
نعم الحاكم الرجل وفقك الله للخير واعانك عليه
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9
14 - شريد الليل الجمعة 31 غشت 2018 - 14:44
ملك يهمه وطنه ومواطنيه. لكن ليس احسن من ملكنا اللدي يلقب بملك الفقراء .
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-16
15 - saad الجمعة 31 غشت 2018 - 14:44
إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الرسالة واضحة من الجريدة نحتاج من يعتبر من المسؤولين
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13
16 - Mohammed Alwajdi الجمعة 31 غشت 2018 - 14:50
إنها بادرة جيد من ملك عاقل وعادل فليأخذ كقدوة فلا عيب في ذلك كان لصالح الفقراء .
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2
17 - متتبع الجمعة 31 غشت 2018 - 14:50
ونعم الملوك اتمنى ميزانية الاحتفالات في المغرب أن تحدوا حدوها
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0
18 - أبو ايوب الجمعة 31 غشت 2018 - 14:58
ناس تخاف الله و يؤمنون بالآخرة و لديهم الوطن أولا. بالمناسبة فالدول الإسلامية غير العربية كلها ناجحة و متقدمة و تضاهي الدول الغربية في التقدم و الازدهار.
أما الدول العربية فتؤله الحاكم و يستشري فيها الفساد و الرشوة و الفقر بسبب سوء البطانة و ضعف الحكام و عقلية (أنا و بعدي الطوفان).
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1
19 - ملاحض الجمعة 31 غشت 2018 - 14:58
ليس لنا ما نقول الا امام ما نحن عليه الا حسبنا الله ونعم الوكيل،
اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يارب
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20 - vive le roi الجمعة 31 غشت 2018 - 14:58
تحية لجلالة الملك محمد الخامس حفضه الله بما خفض الذكر الحكيم وجعل سائر الملوك الرؤساء يحذرون حذوه.
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