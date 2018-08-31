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كُتّاب وآراء
ملك ماليزيا يتبرع بتكاليف عيد ميلاده لفائدة الدولة
قرر ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، إلغاء فعاليات الاحتفال بعيد ميلاده والتبرع بالتكاليف بهدف المساهمة في تسديد الدين العام للدولة، حسبما أفاد اليوم القصر الملكي.
ويكمل محمد الخامس الذي يتولى عرش ماليزيا خلال الفترة ما بين 2016 و2021 عامه الـ49 في 6 أكتوبر المقبل.
وكان الملك قد أعلن في يونيو تخصيص 10% من راتبه لـ"صندوق الأمل" بعد شعوره بالتأثر إزاء تبرعات المواطنين لهذه المبادرة التي جرى إطلاقها بواسطة الحكومة الجديدة من أجل مواجهة "الدين العام".
وقدرت وزارة المالية الدين العام في ماي الماضي بنحو تريليون رينجيت ماليزي (نحو 250 مليار دولار).
وكان الفساد أحد أهم الأسباب لأول خسارة يمنى بها التحالف الذي حكم ماليزيا منذ الاستقلال 1957 في الانتخابات التي أجريت في ماي الماضي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
هدا لا يدعي للإستغراب لانه يحدث في بلدان نقول عنهم كفار
كنت سأندهش ادا قيل ان دالك يحدث في بلاد الغرائب
اللهم افتح لنا باب نلجأه للهجرة وينغلق ولا نستطيع العودة
أول خطوة تبدأ من إلغاء أجرة و تقاعد البرلمانيين و الوزراء و تحويل ذلك المال لتسديد ديون التي هي على المغرب... من هنا تبدأ الوطنية إن لكم في قلبكم ذرة حب لهذا الوطن
ماليزيا دولة غالبيتها مسلمين... والسلطان اسمه محمد الخامس.
المسألة ليست مسلمين أو كفار المسألة مسألة مبادئ و الروح الوطنية.
وإلا الفساد في أمريكا اللاتينية و شرق أوروبا لا يعدله أي فساد في الأرض.
أما الدول العربية فتؤله الحاكم و يستشري فيها الفساد و الرشوة و الفقر بسبب سوء البطانة و ضعف الحكام و عقلية (أنا و بعدي الطوفان).
اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يارب