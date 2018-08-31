قتلى وجرحى في انفجار بمصنع متفجرات بروسيا

هسبريس - إفي

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون اثر وقوع انفجار داخل مصنع للمتفجرات بمنطقة نيجني نوفجورود الروسية، بحسب ما أفادت اليوم مصادر صحية.

وذكر المصدر لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء "بحسب أحدث البيانات، هناك ثلاثة قتلى ومثلهم جرحى".

وإضافة لهؤلاء، فلا يزال يجهل مصير موظفين ثلاثة آخرين، يتوقع أن يكونوا تحت الأنقاض بالمصنع.

ووقع الانفجار، وفقا لوسائل الإعلام الروسية، في ورشة بمصنع سيفردلوف لتفجير الألغام، بمدينة دزيرجينسك، حيث تم الإعلان عن اندلاع حريق بعد الحادث، امتد لمساحة 100 متر مربع.

ويعد مصنع سيفردلوف، الذي يعمل فيه حوالي 5 آلاف شخص، أحد أكبر المصانع في قطاع تصنيع الأسلحة والذخيرة الروسية