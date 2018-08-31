فيضانات وانهيارات أرضية تجلي الآلاف في اليابان

هسبريس - متابعة

ذكرت السلطات اليابانية أنها أصدرت أوامر بإجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم اليوم الجمعة، بسبب فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في شمال ووسط البلاد، في أحدث سلسلة من الكوارث المتعلقة بالطقس التي تصيب البلاد الصيف الجاري.

وأصدرت مدينة ناناو أوامر إجلاء لنحو ثمانية آلاف شخص من السكان فيما غمرت المياه منطقة نهر كوماكي في الصباح، وصدرت الأوامر إلى نحو 300 شخص بمغادرة قرية توزاوا في مقاطعة ياماجاتا.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كي) إنه في جزيرة أواشيما الصغيرة الواقعة في بحر اليابان تسببت الأمطار الغزيرة في نحو 20 انهيارا أرضيا.

وهطلت أمطار موسمية غزيرة في مقاطعتي ياماجاتا وإيشيكاوا، حيث بلغ معدل سقوط الأمطار 71 ملليمترا في الساعة حتى الساعة 11 صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) في شيكا، و53 ملليمترا في ناناو، وكلاهما تقعان في إيشيكاوا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انهيارات طينية وفيضانات وارتفاع في منسوب مياه الأنهار حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في مناطق واسعة من البلاد.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 150 ملليمترا في جزيرة كيوشو وتشوجوكو ومنطقة هوكوريكو، وما يصل إلى 120 ملليمترا في منطقة توكاي بغرب اليابان بحلول مساء غد السبت.

وفي يوليوز، ضربت أمطار غزيرة غربي اليابان مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية ضخمة أسفرت عن مقتل أكثر من 220 شخصا ودمرت منازل وطرقا.

وتسببت موجة حارة ضربت البلاد مباشرة بعدها في وفاة أكثر من 130 شخصا جراء ضربة شمس فيما ارتفعت درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية في بعض الأماكن.