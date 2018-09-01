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الرئيسية | خارج الحدود | غالبية الألمان يرفضون حظر هجرة المسلمين

غالبية الألمان يرفضون حظر هجرة المسلمين

غالبية الألمان يرفضون حظر هجرة المسلمين
هسبريس - د.ب.أ
السبت 01 شتنبر 2018 - 04:47

أعربت غالبية كبيرة من الألمان في استطلاع للرأي عن رفضهم لمطلب سياسي منتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي بعدم السماح للمسلمين بدخول البلاد.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس الجمعة، أن 73% من الألمان يرفضون عبارة "يتعين حظر هجرة المسلمين من ناحية المبدأ"، وهي أحد المقتطفات المحورية في الكتاب الجديد للسياسي الاشتراكي والكاتب المثير للجدل تيلو زاراتسين.

وفي المقابل، أيد هذا التوجه 24% من الذين شملهم الاستطلاع. ولم تحدد النسبة المتبقية موقفها من الأمر.

ولاقى مطلب زاراتسين، الذي شغل من قبل منصب وزير المالية المحلي لولاية برلين، تأييدا كبيرا لدى أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، حيث دعم هذا المطلب 68% من أنصار الحزب، بينما رفض هذا المطلب غالبية كبيرة من أنصار الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان الألماني.

وكان زاراتسين طرح كتابه الجديد "استيلاء معاد، كيف يعوق الإسلام التقدم ويهدد المجتمع"، والذي اعتبرته الكثير من الجهات معاديا للأجانب.

ورفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بيان المواقف المطروحة في الكتاب. ويدرس الحزب حاليا ما إذا كان كتاب زاراتسين الجديد من الممكن أن يؤدي إلى خروجه من الحزب.

أجرى الاستطلاع معهد "كانتار إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "فوكوس" الألمانية.

شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال يومي 28 و29 الماضيين، 1009 ألماني.

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