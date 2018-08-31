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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان: لا يمكن تركيع الشعب التركي عبر الدولار

أردوغان: لا يمكن تركيع الشعب التركي عبر الدولار

أردوغان: لا يمكن تركيع الشعب التركي عبر الدولار
مراسلون من باليكسير*
الجمعة 31 غشت 2018 - 20:55

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، :"لن يتمكنوا (الغرب) من تركيع الشعب التركي عبر الدولار".

جاء ذلك في كلمة وجهها إلى الجماهير التركية، اليوم الجمعة، في ولاية باليكسير غربي البلاد.

وشدد أردوغان على أنه: لا يمكن للغرب أن يخيفنا عبر التهديد الاقتصادي، وإعلان الحرب الاقتصادية علينا.

وأكد أن الشعب التركي ليس بالشعب الذي يرضخ أمام التهديدات، مبيناً بالقول "لم نركع لغاية اليوم أمام أية قوة بشرية".

وأشار إلى أن الحكومة التركية تسير بحزم في طريقها، ودعا الشعب إلى الصمود أمام الهجمات الاقتصادية، وتصنيفات وكالات الإئتمان التي وصفها بـ"المحتالة".

ولفت أردوغان إلى أن الاقتصاد التركي قوي، وأن بلاده حققت قفزة في القطاع السياحي خلال الموسم الحالي، كما أن "التوظيف - فرص العمل - في مستوى جيد جداً، وقطاع الزراعة، والثروة الحيوانية في وضع جيد".

*وكالة أنباء الأناضول

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