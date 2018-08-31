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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش التونسي يقتل عناصر إرهابية ويصيب آخرين

الجيش التونسي يقتل عناصر إرهابية ويصيب آخرين

الجيش التونسي يقتل عناصر إرهابية ويصيب آخرين
هسبريس - متابعة
الجمعة 31 غشت 2018 - 18:50

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة ،عن مقتل إرهابيين واصابة عدد آخر خلال اشتباكات في مرافعات غرب البلاد.

وقالت الوزارة إن وحدات من الجيش تمكنت بحسب معلومات أولية من القضاء على العناصر الإرهابية في مرتفعات جبل المغيلة الذي يقع بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد (وسط غرب تونس)، وإصابة عدد آخر بواسطة القصف الجوي وتدمير مواقع كانوا يتحصنون بها.

ولم تحدد الوزارة عدد القتلى نظر لأن العملية العسكرية التي بدأت منذ أربعة أيام لا تزال مستمرة.

وبحسب نفس المصر أبطل الجيش مفعول لغمين غير تقليديين، فيما انفجر لغمان أسفرا عن جرح خمسة عسكريين ، إصاباتهم ليست خطيرة.

وتأتي الاشتباكات في أعقاب عمليات تمشيط وقصف متواتر للجيش لبعض المرتفعات غرب تونس، ردا على العملية الارهابية التي أودت بحياة ستة عسكريين في منطقة عين سلطانة التابعة لولاية جندوبة في تموز/يوليو الماضي.

وتقول الحكومة إن العشرات من المسلحين الموالين لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ما يزالون متحصنين في جبال القصرين والمغيلة وسمامة ومرتفعات أخرى على الشريط الحدودي مع الجزائر بولايات الكاف وجندوبة وسيدي بوزيد.

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