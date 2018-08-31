الإمارات تسحب حلوى بالقهوة خطيرة على الصحة

هسبريس - متابعة

قررت وزارة الصحة الإماراتية سحب حلوى بنكهة القهوة لاحتوائها على مركب كيميائي خطر على الاطفال والمرضى المصابين بأمراض القلب أو السكر وحالات ارتفاع الدهون.

وقال مسئولون في الوزارة أن منتج "هامر جينسنج أند كوفي كاندي" يحوي مركبا خطرا، غير معلن عنه على عبوة المنتج، وهي مادة تسبب ردود فعلية سلبية لدى المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو الارتفاع في نسبة الدهون خاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

وذكرت الدكتورة رقية البستكي مديرة إدارة الدواء بالوزارة أن التعميم بسحب هذا المنتج جاء بناء على تقرير مختبر التحاليل المرجعي والذي أثبت احتواء المنتج على مادة كيميائية تسبب انخفاضا شديدا في ضغط الدم، لافتة إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعلنت عن خطورة هذا المركب الكيميائي .

وأوضحت أن المنتج عبارة عن حبات حلوى بنكهة القهوة ما يغري الأطفال بتناولها ما قد يهدد بإصاباتهم بمضاعفات خطرة.