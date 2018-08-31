24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:05
|19:59
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- محترفون مغاربة ينتظرون فرصة جديدة من رونار
- حلول واقتراحات لتمويل التعليم والبحث العلمي
- من المسؤول عن ليلة العطش بالقصر الكبير؟
- هجرة الكفاءات الوطنية
- لا يُسامُ الأمنُ خَسْفَ النِّعال
الناجي: النخبة المغربية في الخارج تتاجر بصورة المغرب غير الحقيقية (5.00)
"مرحبا 2018".. "طنجة المتوسط" يحقق رقما قياسيا في عملية العبور (5.00)
- الزفزافي يتلو "وصية الوداع" ويطلب دفن جثمانه في أرض الريف - (196)
- الجزائر وجنوب إفريقيا يجددان دعم البوليساريو في بيان مشترك - (129)
- مصائب لمجرد تتضاعف .. "محامي القصر" يترك الدفاع عن "لمْعلم" - (117)
- المفوضية الأوروبية تعتزم إلغاء العمل بنظام "التوقيت الصيفي" - (94)
- شركة عالمية تبدأ توحيد الحقول البترولية لاستخراج الغاز بالمغرب - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإمارات تسحب حلوى بالقهوة خطيرة على الصحة
قررت وزارة الصحة الإماراتية سحب حلوى بنكهة القهوة لاحتوائها على مركب كيميائي خطر على الاطفال والمرضى المصابين بأمراض القلب أو السكر وحالات ارتفاع الدهون.
وقال مسئولون في الوزارة أن منتج "هامر جينسنج أند كوفي كاندي" يحوي مركبا خطرا، غير معلن عنه على عبوة المنتج، وهي مادة تسبب ردود فعلية سلبية لدى المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو الارتفاع في نسبة الدهون خاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.
وذكرت الدكتورة رقية البستكي مديرة إدارة الدواء بالوزارة أن التعميم بسحب هذا المنتج جاء بناء على تقرير مختبر التحاليل المرجعي والذي أثبت احتواء المنتج على مادة كيميائية تسبب انخفاضا شديدا في ضغط الدم، لافتة إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعلنت عن خطورة هذا المركب الكيميائي .
وأوضحت أن المنتج عبارة عن حبات حلوى بنكهة القهوة ما يغري الأطفال بتناولها ما قد يهدد بإصاباتهم بمضاعفات خطرة.