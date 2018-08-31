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الرئيسية | خارج الحدود | انفجار يصرع زعيم المتمردين في شرق أوكرانيا

انفجار يصرع زعيم المتمردين في شرق أوكرانيا

انفجار يصرع زعيم المتمردين في شرق أوكرانيا
هسبريس - رويترز
الجمعة 31 غشت 2018 - 17:35

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مصدر في الإدارة الانفصالية في شرق أوكرانيا اليوم الجمعة أن من المعتقد أن ألكسندر زخارتشنكو زعيم إقليم دونتسك الانفصالي في شرق أوكرانيا المدعوم من روسيا قُتل في انفجار بمقهى في عاصمة الإقليم.

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