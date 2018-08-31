انفجار يصرع زعيم المتمردين في شرق أوكرانيا

هسبريس - رويترز

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مصدر في الإدارة الانفصالية في شرق أوكرانيا اليوم الجمعة أن من المعتقد أن ألكسندر زخارتشنكو زعيم إقليم دونتسك الانفصالي في شرق أوكرانيا المدعوم من روسيا قُتل في انفجار بمقهى في عاصمة الإقليم.