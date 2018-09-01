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"البندقية السينمائي" يوقع تعهدا لمساواة الجنسين

"البندقية السينمائي" يوقع تعهدا لمساواة الجنسين
هسبريس - متابعة
السبت 01 شتنبر 2018 - 02:53

وقع منظمو مهرجان البندقية السينمائي تعهدا بشأن المساواة بين الجنسين بعد التعرض لانتقاد لعدم اختيار ما يكفي من الأفلام التي أخرجتها نساء.

وأعلن مدير المهرجان ألبرتو باربيرا ورئيس المهرجان باولو باراتا الذي يرأس المؤسسة الأم للحدث الذي يقام كل عامين، أنه تم تبني "حركة المناصفة بحلول 2020 " في مؤتمر صحفي.

وخلال العامين المقبلين سوف يتم تحقيق الحركة التي نشأت في أعقاب فضحية "أنا أيضا" بشأن التحرش الجنسي والحملات المنادية بشكل أكبر من المساواة بين الجنسين والتنوع في صناعة السينما.

وجاء في تغريدة أن القائمين على المهرجان تعهدوا بـ"الشفافية" بشأن عمليات تقديم الأفلام واختيارها وتشكيل الكيانات التنفيذية وتعهدوا أيضا بـ"تواجد نسائي عالي" في هيكله التنظيمي.

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