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كُتّاب وآراء
النمل الأبيض يلحق الضرر بآلاف المنازل بمصر
قالت وزارة الزراعة المصرية، الجمعة، إن أكثر من 10 آلاف منزل في 16 محافظة تضررت من هجمات النمل الأبيض.
ووفق تقرير للإدارة المركزية لمكافحة الآفات (تابعة لوزارة الزراعة) حول موقف انتشار النمل الأبيض ومكافحته، فإن عدد الوحدات المتضررة بلغ 10 آلاف و343 منزلا في 16 محافظة (من أصل 27) جاءت محافظة أسوان (جنوب) في الصدارة بنحو 3 آلاف و500 منزل.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوحدات التى تم تطهيرها بلغ 3070 وحدة وجار مكافحته خاصة فى عدد من قرى المحافظات الأكثر تضررا وبينها الأقصر وقنا (جنوب).
وأوضح أن النمل الأبيض ينتشر فى المناطق الصحراوية وفى المنازل المبنية من الطوب اللبن والأسقف الخشبية.
وبخصوص طبيعة الضرر الذي لحق بالمنازل، قال التقرير إن من بينها تآكل الأسطح الخشبية للكثير منها، وكذلك الأثاث والأبواب والنوافذ الخشبية.
والنمل الأبيض آفة خطيرة يطلق عليها "القرضة"، وتتغذى على مادة السيليولوز الموجدة في الملابس، المفروشات والآثاث.
وتعيش الحشرة بأعداد ضخمة على هيئة مستعمرات يتراوح عددها بين 30 ألفًا وثلاثة ملايين حشرة، وتلحق أضرارًا بالمنازل والمنشآت وجميع أنواع المحاصيل الزراعية.