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الرئيسية | خارج الحدود | بوتين: مقتل "زخارتشنكو" بأوكرانيا جريمة خسيسة

بوتين: مقتل "زخارتشنكو" بأوكرانيا جريمة خسيسة

بوتين: مقتل "زخارتشنكو" بأوكرانيا جريمة خسيسة
هسبريس - رويترز
السبت 01 شتنبر 2018 - 03:38

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقتل زعيم الانفصاليين في أوكرانيا ألكسندر زخارتشنكو يوم أمس الجمعة بأنه جريمة "خسيسة" تهدف إلى زعزعة استقرار السلام الهش في المنطقة.

لكن بوتين لم يتهم، في بيان صدر عن الكرملين، أوكرانيا بأنها المسؤولة عن قتل زخارتشنكو وعبر عن تعازيه لأسرته.

من ناحية أخرى قالت لجنة تحقيق تابعة للدولة في روسيا إنها تتعامل مع قتل زخارتشنكو في إقليم دونتسك بشرق أوكرانيا على أنه من أعمال "الإرهاب الدولي".

وقالت في بيان إنه جرى فتح تحقيق جنائي في الواقعة.

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