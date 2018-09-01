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كُتّاب وآراء
اليمين المتطرف بهولندا يلغي مسابقة مسيئة للنبيّ
أعلن البرلماني الهولندي المتطرف "خيرت فيلدرز" إلغاء المسابقة الكاريكاتورية "المسيئة" لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، التي أثارت احتجاجات وردود أفعال غاضبة في العالم الإسلامي.
وفي يوليوز الماضي، أعلن فيلدرز، اعتزامه تنظيم مسابقة رسوم كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أواخر العام الجاري. لكن وكالة أسوشييتد برس، ذكرت أن فيلدرز، المعادي للإسلام، ألغى المسابقة، بعد تلقيه تهديدات بالقتل مع احتمال تعرض أشخاص آخرين للخطر.
ونقلت الوكالة، عن بيان صادر عن فيلدرز، زعيم حزب "الحريات" الهولندي المتطرف قوله: "لتجنب خطر ضحايا العنف الاسلامي قررت عدم السماح بإجراء مسابقة الرسوم الكاريكاتورية".
ولفت فيلدرز، في البيان، أن التهديدات لا تستهدفه فقط "بل هولندا بأسرها".
وأثارت المسابقة الملغاة احتجاجات وردود أفعال غاضبة من العالم الإسلامي، حيث شارك آلاف الباكستانيين، الأربعاء والخميس، في مسيرات حاشدة احتجاجًا على المسابقة، ودعوا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع هولندا.