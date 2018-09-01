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الرئيسية | خارج الحدود | اليمين المتطرف بهولندا يلغي مسابقة مسيئة للنبيّ

اليمين المتطرف بهولندا يلغي مسابقة مسيئة للنبيّ

اليمين المتطرف بهولندا يلغي مسابقة مسيئة للنبيّ
هسبريس - متابعة
السبت 01 شتنبر 2018 - 01:10

أعلن البرلماني الهولندي المتطرف "خيرت فيلدرز" إلغاء المسابقة الكاريكاتورية "المسيئة" لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، التي أثارت احتجاجات وردود أفعال غاضبة في العالم الإسلامي.

وفي يوليوز الماضي، أعلن فيلدرز، اعتزامه تنظيم مسابقة رسوم كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أواخر العام الجاري. لكن وكالة أسوشييتد برس، ذكرت أن فيلدرز، المعادي للإسلام، ألغى المسابقة، بعد تلقيه تهديدات بالقتل مع احتمال تعرض أشخاص آخرين للخطر.

ونقلت الوكالة، عن بيان صادر عن فيلدرز، زعيم حزب "الحريات" الهولندي المتطرف قوله: "لتجنب خطر ضحايا العنف الاسلامي قررت عدم السماح بإجراء مسابقة الرسوم الكاريكاتورية".

ولفت فيلدرز، في البيان، أن التهديدات لا تستهدفه فقط "بل هولندا بأسرها".

وأثارت المسابقة الملغاة احتجاجات وردود أفعال غاضبة من العالم الإسلامي، حيث شارك آلاف الباكستانيين، الأربعاء والخميس، في مسيرات حاشدة احتجاجًا على المسابقة، ودعوا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع هولندا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Speaker السبت 01 شتنبر 2018 - 01:27
الإسلام ولا حيط قصير، لي جا ينتاقدو و لي جا يسب المقدسات ديالنا، كانضن هاد البرلماني الهولندي غبي لدرجة انه ماعارفش بلي هادشي غايزيد من أعمال العنف !
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2 - الطنجاوي السبت 01 شتنبر 2018 - 01:35
أصبح إزدراء الدين الإسلامي والتهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم منهاجا تتبناه الحركات المتطرفة في أوروبا التي أصبحت تخشى تمدد الدين الإسلامي واعتناقه من طرف الأوروبيون أنفسهم . هل يستطيع هذا المتطرف ان ينعث اليهودية ولو من بعيد لقامت الدنيا ولنعث بمعاداة السامية ولقامت ألف جمعية ومنظمة بمحاكمته لكنه وجد الإسلام ذلك الحاءط القصير الذي يمكن القفز عليه لكن هيهات هيهات إن الله غالب على أمره وناصر هذا الدين إلى أن تقوم الساعة..
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