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كُتّاب وآراء
واشنطن تقطع جميع مساعداتها لبرنامج "أونروا"
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قرارها بقطع جميع المساعدات التي تمنحها إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ما سيؤثر على الخدمات التي تقدمها لملايين الأشخاص.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيثر ناورت في بيان "الولايات المتحدة لن تخصص مزيد من المساعدات لهذه العملية".
وأوضحت ناويرت أن الحكومة "بحثت القضية بعناية وقررت أن الولايات المتحدة لن تقدم اسهامات اضافية إلى أونروا"، لكنها أعربت عن "قلقها البالغ" ازاء تأثير ذلك على "الفلسطينيين الأبرياء وخاصة الطلاب".
وكانت الولايات المتحدة اكبر مانح لأونروا.
وشككت ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نظام تمويل اونروا لاعتبار أن واشنطن "تتحمل عبء زائد" وقررت إلغاء اسهاماتها عند عدم احداث تغيرات "كافية".
وتساهم الولايات المتحدة بشكل تقليدي بنحو ثلث ميزانية اونروا التي ارتفعت في عام 2017 إلى مليار و100 مليون دولار في مبلغ يتناقض مع نحو أربعة مليارات دولار على هيئة مساعدات عسكرية سنوية تمنحها واشنطن إلى إسرائيل.
وتدهورت العلاقة بين ادارة ترامب والسلطات الفلسطينية منذ اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة اسرائيل في دجنبر الماضي.