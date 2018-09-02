كوريا الجنوبية تسجل فائضا بسبعة ملايير دولار

هسبريس - متابعة

حققت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا بقيمة ستة مليارات و900 مليون دولار في غشت الماضي، بزيادة بنسبة 4.5% عن الشهر نفسه العام الماضي، بسبب زيادة بيع أشباه الموصلات ومنتجات البتروكيماويات، وفقا لما ذكرته الحكومة اليوم.

وتعتبر الزيادة التي حققتها كوريا الجنوبية في التوازن التجاري بغشت الماضي الزيادة رقم 79 على التوالي في فائض رابع قوة اقتصادية بآسيا.

وزادت الصادرات بنحو 8.7% مقارنة بما تم تسجيله في غشت 2017 حيث بلغت 51 مليارا و200 مليون دولار.

كما زادت واردات كوريا الجنوبية بنحو 9.2% الشهر الماضي مقارنة بما تم تسجيله في الفترة نفسها العام الماضي، حيث بلغت 44 مليارا و300 مليون دولار