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الرئيسية | خارج الحدود | إندونيسيا تسعى إلى استضافة أولمبياد 2032

إندونيسيا تسعى إلى استضافة أولمبياد 2032

إندونيسيا تسعى إلى استضافة أولمبياد 2032
هسبريس - متابعة
السبت 01 شتنبر 2018 - 13:58

أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، السبت، أن بلاده تسعى لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032.

جاء إعلان ويدودو خلال لقاء مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، أحمد الفهد الصباح، في مدينة بوغور بجزيرة جاوة الإندونيسية، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال ويدودو عقب الاجتماع: "من منطلق تجربتنا في تنظيم دورة الألعاب الآسيوية الـ 18، نحن واثقون من أن إندونيسيا تستطيع استضافة حدث أكبر".

ورحب باخ بإعلان ويدودو، قائلًا إن "دورة الألعاب الآسيوية قدمت أساسًا قويًا لترشح البلاد لاستضافة أولمبياد 2032"، حسب المصدر نفسه.

وأضاف: "أظهرت إندونيسيا أنها تمتلك كل المقومات اللازمة لتنظيم الأولمبياد بنجاح".

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو أولمبياد عام 2020 وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس أولمبياد 2024 وتقام الدورة في مدينة لوس أنغليس الأمريكية عام 2028.

وكانت إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد فازت باستضافة دورة الألعاب الآسيوية (18 غشت حتى 2 سبتمبر) للعام الجاري.

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