24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2906:5813:3217:0419:5621:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. ترامب يلعب الغولف بالتزامن مع جنازة مكين (5.00)

  2. "شبيبة الطليعة" ترفض الخدمة العسكرية الإجبارية (5.00)

  3. حكومة مليلية المحتلة: "الحصار البري المغربي" عمل عدواني (5.00)

  4. عائلة توجه اتهامات خطيرة إلى "مافيا العقار" (4.50)

  5. نزيف هجرة الأدمغة يحرم المغرب آلاف الكفاءات والأطر العالية (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | لأول مرة.. إمرأة رئيسة لمحكمة عليا في باكستان

لأول مرة.. إمرأة رئيسة لمحكمة عليا في باكستان

لأول مرة.. إمرأة رئيسة لمحكمة عليا في باكستان
هسبريس - متابعة
الأحد 02 شتنبر 2018 - 01:09

أدت القاضية الباكستانية طاهرة صفدار، السبت، اليمين الدستورية كرئيسة للمحكمة العليا في إقليم بلوشستان (جنوب غرب)، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى مثل هذا المنصب في البلاد.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن صفدار أدت اليمين أمام حاكم الإقليم، محمد خان أتشاكازي.وكان رئيس المحكمة العليا في عموم البلاد، ميان ساقب نزار، قد أكد ترشيح صفدار لرئاسة محكمة بلوشستان العليا في يوليوز الماضي.وتحل صفدار محل القاضي نور محمد مسكانازي، الذي انتهت فترة رئاسته للمحكمة أمس الجمعة.

ويشار إلى أن صفدار كانت أيضا أول امرأة تعمل قاضية مدنية، حسب موقع محكمة بلوشستان العليا.وولدت صفدار في مدينة كويتا (أكبر مدن بلوشستان) في الخامس من أكتوبر 1975، وتخرجت في كلية القانون في المدينة نفسها، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة بلوشستان.ومن المقرر أن تظل صفدار رئيسة لمحكمة بلوشستان العليا حتى الرابع من أكتوبر 2019، حسب جيو نيوز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.