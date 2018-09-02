24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:29
|06:58
|13:32
|17:04
|19:56
|21:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إندونيسيا تسعى إلى استضافة أولمبياد 2032
- في ذكرى الحرب العالمية الثانية .. الأكثر دموية في تاريخ البشرية
- لأول مرة.. إمرأة رئيسة لمحكمة عليا في باكستان
- ثلاثة قتلى و25 جريحا في انقلاب حافلة بين سبت كزولة وآسفي
- في العيون الشرقية
حكومة مليلية المحتلة: "الحصار البري المغربي" عمل عدواني (5.00)
نزيف هجرة الأدمغة يحرم المغرب آلاف الكفاءات والأطر العالية (4.00)
- نزيف هجرة الأدمغة يحرم المغرب آلاف الكفاءات والأطر العالية - (141)
- الدار البيضاء تخصص 6 ملايير لتشييد 100 مرحاض عمومي - (123)
- علماء يأملون في "هزيمة الموت" بإعادة الجثث المجمدة إلى الحياة - (104)
- حكومة مليلية المحتلة: "الحصار البري المغربي" عمل عدواني - (86)
- الشكوك تحوم حول وشوم خديجة .. "قسم الطب" ونفسية الضحية - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لأول مرة.. إمرأة رئيسة لمحكمة عليا في باكستان
أدت القاضية الباكستانية طاهرة صفدار، السبت، اليمين الدستورية كرئيسة للمحكمة العليا في إقليم بلوشستان (جنوب غرب)، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى مثل هذا المنصب في البلاد.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن صفدار أدت اليمين أمام حاكم الإقليم، محمد خان أتشاكازي.وكان رئيس المحكمة العليا في عموم البلاد، ميان ساقب نزار، قد أكد ترشيح صفدار لرئاسة محكمة بلوشستان العليا في يوليوز الماضي.وتحل صفدار محل القاضي نور محمد مسكانازي، الذي انتهت فترة رئاسته للمحكمة أمس الجمعة.
ويشار إلى أن صفدار كانت أيضا أول امرأة تعمل قاضية مدنية، حسب موقع محكمة بلوشستان العليا.وولدت صفدار في مدينة كويتا (أكبر مدن بلوشستان) في الخامس من أكتوبر 1975، وتخرجت في كلية القانون في المدينة نفسها، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة بلوشستان.ومن المقرر أن تظل صفدار رئيسة لمحكمة بلوشستان العليا حتى الرابع من أكتوبر 2019، حسب جيو نيوز.