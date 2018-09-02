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كُتّاب وآراء
فرنسا تمنع استخدام مبيدات حشرية ضارة بالنحل
بدأت فرنسا العمل بمنع استخدام مبيدات حشرية تحتوي على ما يعرف باسم "نيونيكوتينويد"، في إجراء يسعى إلى حماية مستعمرات النحل المتضررة من استخدام هذه الكيماويات.
وفي بيان مشترك لوزارتي الزراعة والأغذية، والصحة، وأمانة الدولة بوزارة الانتقال البيئي، أفادت الحكومة بمنع خمسة أنواع من المبيدات الحشرية ذات الآثار الضارة على البيئة والملقحات خصيصا.
وتحديدا تم حظر استخدام إميداكلوبرايد، كلوثيانيدين، ثيامثوكسام، أسيتامبريد، وثياكلوبريد، وكان الاتحاد الأوروبي قد حدد استخدام المواد الثلاثة الأولى.
جدير بالذكر أن الـ"نيونيكوتينويد" هي مجموعة مواد مستخدمة في مبيدات الحشرات وتعمل على النظام العصبي المركزي للحشرات وتعتبر مسئولة في فرنسا وحدها عن نفوق 300 ألف من مستعمرات النحل سنويا، طبقا لما نشرته منظمة (أجيال المستقبل) غير الحكومية.
ويضر نفوق تلك المستعمرات كثيرا بصناعة تربية النحل والطبيعة ذاتها، لأن الدور الملقح للنحل حيوي بالنسبة إلى الأنظمة البيئية وإنتاج الأغذية.