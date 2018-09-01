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الرئيسية | خارج الحدود | 10 مصابين في حريق بمصفاة نفطية بألمانيا

10 مصابين في حريق بمصفاة نفطية بألمانيا

10 مصابين في حريق بمصفاة نفطية بألمانيا
هسبريس - إفي
السبت 01 شتنبر 2018 - 15:14

أصيب عشرة أشخاص، بينهم حالة خطرة، اليوم السبت جراء انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفطية ببلدة فوبورج آن در دانوب، جنوبي ألمانيا، في حادث دفع السلطات لإعلان حالة الكارثة وإجلاء نحو ألف و800 شخص بشكل مؤقت.

ووقع الانفجار، الذي سمع دويه على بعد عدة كيلومترات من مركزه ولم يتم التعرف على أسبابه حتى الآن، حوالي الساعة 05:15 ت م (03:15 ت ج) في منشآت شركة "بايرن أويل"، لكن حتى الآن لم يتم السيطرة على الحريق وما زال هناك نحو 400 رجل إطفاء يعملون في مكان الحادث، وفقا للمتحدث باسم شرطة أوبربايرن، هانز-بيتر كاميرير.

وقررت السلطات المحلية إجلاء المواطنين القاطنين في المنازل القريبة من موقع الحادث الذي أسفر عن "دمار شديد" في المصفاة و"حريق هائل"، بسبب سحابة الدخان التي تكونت بفعل الحريق، لكن السواد الأعظم منهم تمكنوا من العودة عقب تحسن الأوضاع.

وعلى الرغم من ذلك، أوصت خدمات الطوارئ بالإبقاء على الأبواب والنوافذ مغلقة إلى أن يتم إخماد النيران نهائيا.

وأوضحت الشرطة أن كل المصابين من عمال شركة "بايرن أويل" التي اكتفت بالإعلان عبر موقعها عن تعرضها لـ"عطل" في منشآتها.

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