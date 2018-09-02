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كُتّاب وآراء
مهمة سرية تقود كبير حاخامات روسيا إلى إيران
كشفت القناة السابعة في التلفزيون العبري، النقاب عن أن كبير حاخامات روسيا بيريل لازار، قام مؤخرا بزيارة دبلوماسية لإيران، في "مهمة سريّة" كلّفه فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت القناة إن المسؤولين في موسكو وتل أبيب رفضوا الإفصاح عن موعد الزيارة أو الغرض منها.
وأعربت القناة العبرية عن اعتقادها بأن مهمة الحاخام لازار، الذي يعتبر أحد أقوى الشخصيات في روسيا ويتمتع بصلة وثيقة مع بوتين، قد تكون مرتبطة بالمساعي الإسرائيلية لمنع إيران من التموضع العسكري في سوريا، خاصة بعد الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا لتوسيع التعاون العسكري بين دمشق وطهران.
وكان نتنياهو قد صرّح في أكثر من مناسبة، بأنه يسعى من خلال حراك دبلوماسي لمنع إيران من التموضع العسكري في سوريا.