"تحية هتلر" تضع أمنيًين أمام المحققين بألمانيا

هسبريس - د.ب.أ

تجري السلطات الألمانية تحقيقات مع فردين من الشرطة الاتحادية وعضو في خدمة الشرطة التطوعية بمدينة روزنهايم للاشتباه في قيامهم بأداء تحية هتلر، أو تحية النازية.

وذكرت رئاسة شرطة منطقة أوبربايرن-زود، السبت، أن السلطات تجري تحقيقات ضدهم بتهمة إثارة الفتن.

وبحسب شاهد عيان، تفوه المشتبه بهم بعبارات وشعارات معادية للأجانب أمام أحد المطاعم بمدينة روزنهايم مساء الخميس، وأدوا تحية هتلر.

تجدر الإشارة إلى أن أداء هذه التحية محظور في ألمانيا، حيث تمثل نوعا من خطاب الكراهية الهادف لنشر الإيديولوجية النازية.

ووصفت شرطة روزنهايم في بيان صحفي ما تفوه به المشتبه بهم بأنه "أحاديث موائد" جرت تحت تأثير الكحول.

ورفض البيان الإعلان عن نوعية الشعارات التي رددها رجال الشرطة، وتسعى السلطات المعنية إلى التوصل عن شهود آخرين للواقعة.