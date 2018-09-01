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الرئيسية | خارج الحدود | اليابان تتدرب على سيناريو زلزال بقوة 9 درجات

اليابان تتدرب على سيناريو زلزال بقوة 9 درجات

اليابان تتدرب على سيناريو زلزال بقوة 9 درجات
هسبريس - د.ب.أ
السبت 01 شتنبر 2018 - 18:50

نظمت السلطات اليابانية تدريبا، يعتمد على سيناريو زلزال هائل يضرب البلاد، السبت، وهو اليوم الوطني للوقاية من الكوارث، طبقا لما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه".

ويصادف الأول من سبتمبر ذكرى زلزال "كانتو الكبير" عام 1923، الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة ألف شخص داخل وخارج طوكيو.

ويفترض تدريب هذا العام وقوع زلزال بقوة 9.1 درجة يضرب منطقة "كانكاي تروف" قبالة ساحل مقاطعة واكاياما، غرب اليابان حوالي الساعة السابعة صباحا.

وتوقع الباحثون وقوع زلزال قوي من هذا القبيل، ومركزه على طول حوض المحيط الهادي.

وشمل التدريب ضربات عنيفة تهز مناطق واسعة من غرب حتى شرق اليابان، وإصدار تحذير من حدوث موجة مد عاتية في مناطق على طول المحيط الهادي.

وتضمن التدريب توجه الوزراء إلى مكتب رئيس الوزراء لعقد اجتماع طارئ لفريق العمل، حوالي الساعة الثامنة صباحا.

وطلبوا تأكيدا حول حجم الضرر والردود الحكومية.

وتحدث الوزراء أيضا عبر الفيديو مع حاكم مقاطعة ميازاكي، وقيموا طبيعة الدعم الذي يحتاجونه وكيفية تنسيق الردود.

وحدد المسؤولون أيضا مبادئ رئيسية، مثل إعطاء أولوية قصوى لعمليات البحث والانقاذ.

وقرروا إرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي ورجال الشرطة ورجال الاطفاء وأفراد آخرين، الى المناطق المتضررة وتأمين الضروريات اليومية ومراكز الاجلاء لعدد كبير من الناجين.

وبدأ رئيس الوزراء، شينزو آبي مؤتمرا صحفيا في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، لتزويد السكان بأحدث المعلومات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع السبت 01 شتنبر 2018 - 19:28
شوف الناس فين وصلات
واحنا فين وصلنا
يبان ليك الفرق يا مسكين
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2 - سعيد السبت 01 شتنبر 2018 - 19:33
انه كوكب اليابان، كوكب الجدية و المعقول في أبسط التفاصيل، أما عندنا فاطلب من الله ان يقينا الكوارث الطبيعية (الوقاية المدنية قبل يومين جاءت لتنقد قطة، فصدمت المغاربة بالبطء الشديد في نصب سلوم الجيارة ههه،) و قيامهم بهاذا الفعل لازال يطرح الكثير من الأسئلة، من صاحب القطة؟؟؟؟؟؟؟
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3 - لا تعليق السبت 01 شتنبر 2018 - 19:41
لا تعليق
اناس فهمو ان اساس التنمية هو العنصر البشري
مع ان اليابان مهددة بالزلازل وموجات المد العالي وندرة الموارد الطبيعية وارتفاع نسبة الشيخوخة الا انهم ناجحون فالله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة
اما نحن فالعكس تماما لنا كل مقومات النجاح لكننا نفشل
واليابان لها كل مقومات الفشل لكنها تنجح
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