استطلاع: 60%من الأمريكيين يرفضون ترامب

هسبريس - متابعة

وصلت نسبة رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى درجة عالية بلغت 60 بالمئة، وفقا لاستطلاع جديد لصحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "اي بي سي نيوز" والذي أظهر أيضا أن أغلبية واضحة من الأمريكيين تدعم المحقق الخاص روبرت مولر الذي يجري تحقيقا في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية .

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن استطلاع الرأي أظهر أن غالبية الأمريكيين تحولت ضد ترامب وتدرك جهوده للتأثير على وزارة العدل وتحقيق المستشار الخاص روبرت مولر واسع النطاق.

ورأى ما يقرب من نصف الأمريكيين أو 49 بالمئة تحديدا أن الكونجرس يجب أن يبدأ إجراءات توجيه اتهامات لترامب والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إقالته من منصبه، في حين يرى 46 بالمئة أنه لا ينبغي على الكونجرس القيام بذلك.

وقالت أغلبية ضئيلة - 53 بالمئة- إنهم يعتقدون أن ترامب حاول التدخل في تحقيق مولر بطريقة ترقى إلى عرقلة العدالة، بينما قال 35 بالمئة إنهم لا يعتقدون أن الرئيس قد حاول التدخل.

وقال 63 في المئة من الأمريكيين إنهم يؤيدون التحقيق الذي يجريه مولر في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، حيث قال52 في المئة إنهم يؤيدونه بقوة، بينما قال 29% في المئة إنهم يعارضونه.

وبشكل عام، أعرب 60 بالمئة من الأمريكيين عن عدم رضاهم عن أداء ترامب الوظيفي كرئيس للبلاد، بينما قال 36 بالمئة إنم راضون عن أدائه.