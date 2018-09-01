إيران تطلق مناورات "قوات محمد رسول الله"

هسبريس - متابعة

أعلن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في إيران (بسيج)، العميد غلام حسين غيب برور، السبت، عن بدء المرحلة الأولى من مناورات "قوات محمد رسول الله 2" الكبرى.

وقال غلام حسین غیب‌ برور، في مؤتمر صحافي، إن عمليات قوات التعبئة الكبرى بدأت الجمعة وتستمر إلى غاية يوم 20 سبتمبر الجاري، كما أن المرحلة الثانية ستنفذ في أسبوع الدفاع المقدس، بحسب وكالة أنباء فارس.

وأشار إلى أنه من جهة أخرى، بدأت مناورات ألف كتيبة من كتائب المقدس بهدف تعزيز الأمن الداخلي في جميع أرجاء البلاد وتستمر إلى غاية 20 سبتمبر.