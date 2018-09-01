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إيران تطلق مناورات "قوات محمد رسول الله"
السبت 01 شتنبر 2018 - 19:35
أعلن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في إيران (بسيج)، العميد غلام حسين غيب برور، السبت، عن بدء المرحلة الأولى من مناورات "قوات محمد رسول الله 2" الكبرى.
وقال غلام حسین غیب برور، في مؤتمر صحافي، إن عمليات قوات التعبئة الكبرى بدأت الجمعة وتستمر إلى غاية يوم 20 سبتمبر الجاري، كما أن المرحلة الثانية ستنفذ في أسبوع الدفاع المقدس، بحسب وكالة أنباء فارس.
وأشار إلى أنه من جهة أخرى، بدأت مناورات ألف كتيبة من كتائب المقدس بهدف تعزيز الأمن الداخلي في جميع أرجاء البلاد وتستمر إلى غاية 20 سبتمبر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - إيران إلى زوال السبت 01 شتنبر 2018 - 19:42
هذه الأسلحة والمعدات هي بيد الدولة ضدا على إرادة الشعوب فهذه الدول لاتستطيع توجيه طلقة واحدة للعدو بينما هي على استعدادات لأن تبيد نصف الشعب لو أراد الإنعتاق حكومات مفروظة بقوة الحديد والنار.
2 - امازيغ سوسي السبت 01 شتنبر 2018 - 19:45
اتركوا رسول الله وحبيب الله (ص) فهو اكبر من تسمى باسمه منارات تهدف القتل ونشر الخراب والماسي . ما قتلته ايران من المسلمين لم يقتله اليهود ولا النصارى مجتمعين .اين هو مجلس علماء المسلمين ومن هو على شاكلته ؟ الرسول اطهر وانقى واكبر من ان يطلق مجوس ايران اسمه على مناورات تستهدف المسلمين قبل غيرهم ولكم في العراق وسوريا والبحرين واليمن امثلة .
3 - moha o'trente السبت 01 شتنبر 2018 - 19:52
أين هم هنود شبه الجزيرة العربية وإشاعاتهم، الدين يدّعون بأن الشيعة يقولون علي رسول الله ؟؟؟
4 - roka السبت 01 شتنبر 2018 - 19:55
يدغدغون مشاعر المسلمين بهذه الأسماء الرنانة والرعاع يصدقون محمد رسول الله الذي يتهمون زوجته وحبيبته وام المؤمنين عائشة بالزنا ، القدس وكتائبها التي لاتعرف طريق القدس الا في العراق وسوريا لقتل المسلمين ، هل اطلقت ايران رصاصة واحدة في سبيل القدس ؟ بل هي تسعى لهدم كل ما من شانه تحرير القدس بتفتيتها للسلطة الفلسطينية وتقسيمها ودعمها لحماس لتضعف الفرقتان ، لا تنخدعوا ايها المسلمون فقد انكشف الغطاء
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