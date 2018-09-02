بريطانيا تخصص قائمة سوداء لحظر منح الألقاب

هسبريس - متابعة

كشفت تقارير إخبارية أن وزارة المالية البريطانية لديها قائمة سوداء للمحتالين تجنبا لمنحهم لقب فارس إلى جانب امتيازات أخرى تُمنح في بريطانيا.

وذكرت صحيفة (ذا تايمز) أنه تم التعرف على مشاهير يستخدمون طرقا مثيرة للجدل لتقليل أعبائهم الضريبية ومنعهم من الحصول على امتيازات في مقابل خدماتهم العامة.

وتوصلت الصحيفة إلى الوثيقة التي تؤكد المعلومة المذكورة بعد مناقشات مع الحكومة البريطانية خلال سبعة أشهر.

وأفادت (ذا تايمز) بأن هذه الوثيقة توضح توصيف المالية البريطانية لهؤلاء الأشخاص فيما يخص مدى ملائمتهم لتلقي هذا النوع من الامتيازات وتشرح سبب عدم حصول مشاهير بريطانيين مثل لاعبي كرة القدم واين روني وجاري لينيكر أو المغني روبي ويليامز عليها.

وعلى هذا النحو، تصنف الوزارة الأشخاص باستخدام نظام إشارة المرور، حيث يدل الأخضر على الأشخاص ذوي الخطر المنخفض، والأصفر للمتوسط، والأحمر للعالي، ليتم إرسال القائمة لاحقا إلى مكتب الحكومة وإلى رئيس الوزراء.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُكشف فيها عن دليل وثائقي يؤكد دور المالية البريطانية في نظام حظر منح الألقاب والامتيازات ويوضح أن النظام يمتد ليشمل أشخاصا ليسوا بالضرورة متهربين من الضرائب لكنهم يتبعون تخطيطا ضريبيا قد يكون مثارا للشك، حتى لو لم يكن شرعيا.