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كُتّاب وآراء
أقفاص للبشر في حديقة حيوانات بعاصمة الهند
تعتزم إدارة حديقة الحيوانات في دلهي بالهند تركيب أقفاص بحجم الإنسان، وذلك بهدف حماية الزوار من الوقوع في قبضة الحيوانات المفترسة، بعدما افترس نمر أبيض طالبا قبل أعوام.
ويجري تركيب "الأقفاص البشرية" داخل مناطق النمور وأحواض الدببة في حديقة الحيوان الشهيرة، من أجل حماية الأشخاص الذين قد يقعون داخلها.
وأوضحت إدارة الحديقة أن "الأقفاص ذات الحجم البشري ستثبت في زاوية كل منطقة وحوض خلال أيام".
وقال مدير حديقة حيوان دلهي، رينو سينغ، لصحيفة "تايمز أوف إنديا": "في النهاية اعتمدنا فكرة القفص ذي الحجم البشري (..) لقد شرعنا بالفعل في تصميم الأقفاص، ويمكن أن يكون الأول جاهزا خلال الأيام العشرة المقبلة".
وأضاف "إذا نجحت الفكرة، يمكننا اعتماد النموذج نفسه في أماكن أخرى".
وأوضح سينغ أن لكل قفص بشري تعليمات واضحة، للسماح للزوار بمعرفة إجراءات السلامة في حال وقوع حادث.
ولفت إلى أن "القفص لن يكون معقدا، وسيكون لدينا إجراء بسيطا مكونا من ثلاث خطوات بشأن ما يجب فعله إذا وقع أحدهم في الداخل".
وستوفر الأقفاص الحماية لأي شخص يقع بالخطأ، وذلك إلى حين إنقاذه من النمور المتوحشة.
ووقع حادث مأساوي في 2014، حين سقط طالب (20 عاما) في حوض لنمر افترسه سريعا، بعدما جره إلى إحدى زوايا عرينه، وقضى عليه في غضون دقائق.