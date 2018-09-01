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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب: كندا تستغل أمريكا منذ سنوات عديدة

ترامب: كندا تستغل أمريكا منذ سنوات عديدة

ترامب: كندا تستغل أمريكا منذ سنوات عديدة
هسبريس - د.ب.أ
السبت 01 شتنبر 2018 - 18:25

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا اليوم السبت باستغلال بلاده لفترة طويلة.

وكتب ترامب في حسابه على موقع "تويتر": "أحب كندا لكنها تستغل بلادنا منذ سنوات عديدة".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب فشل المحادثات التي اختتمت بين الجانبين أمس الجمعة بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة، في مساعي لإيجاد اتفاق بديل لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

ومن المنتظر أن يواصل الجانبان محادثاتهما خلال الأسبوع الجاري.

وربما كان تسريب تصريحات لترامب أساء فيها لكندا هو ما أسهم في تعثر المحادثات بين الجانبين.

وكان الرئيس الامريكي قال في حديث، ليس للنشر، لوكالة أنباء "بلومبرج" أول أمس الخميس إنه ليس لديه أي استعداد للتوصل إلى حلول وسط مع كندا وأضاف أن هذه الصفقة " ستتم بشروطنا".

غير أن صحيفة "تورونتو ستار" الكندية نشرت التصريحات في وقت لاحق، وأضافت أن ترامب قال لـ "بلومبرج" إنه لا يستطيع أن يصرح بذلك علانية لأن كلامه سيكون مسيئا لكندا، ولن تكون قادرة على إبرام الصفقة.

وفي أعقاب نشر التصريحات "المسربة"، كتب ترامب على تويتر:" الآن تعرف كندا، على الأقل، موقفي".

وكانت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند حاولت في واشنطن التوصل إلى حل وسط مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، لكنها، وبعد أن أبدت تفاؤلا في البداية، عادت وأعلنت أمس أنها مضطرة إلى الدفاع عن مصالح بلادها.

يذكر أن ترامب أجبر كندا والمكسيك على إعادة التفاوض بشأن معاهدة (نافتا) التي تم التوصل إليها قبل نحو 24 عاما، لكن الرئيس الأمريكي اعتبر هذه الاتفاقية مضرة لبلاده وقرر عدم الالتزام بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ياسين السبت 01 شتنبر 2018 - 19:35
العالم كله مبني على المصالح الإقتصادية ليس إلا ترامب برهن على أنه شخص مناسب في المكان المناسب رجل وفي و مستعد لأن يحارب العالم في سبيل مصلحة الوطن هنيئا للشعب الأمريكي بهذا الرجل.
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1
2 - سعيد السبت 01 شتنبر 2018 - 19:42
إنها الاقطاعية المتوحشة والمتوحشة فترامب لا يعرف ان الشعوب تموت كرامتها وبها المفهوم ستجد امريكا نفسها خسرت كل ذرة من المنطق فيجب عزل هذا الراجل في اقرب وقت قبل فوات الاوان فترامب يتربص يالعالم الحر وعبر التاريخ هته من اسباب آنهيار الشعوب
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2
3 - هرو هولاكو السبت 01 شتنبر 2018 - 19:45
ترامب صريح مع جميع الدول سواء أكانت دول الشمال أو دول الجنوب ويضغط عليها دون استثناء، لكن العيب فيه هو أنه أكثر ضغطا على العرب والمسلمين.
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4 - Usa السبت 01 شتنبر 2018 - 20:04
C vrai les usa ont aide beaucoup de payes a construire leur economies sure le dos des usa come le canada la france et d autre payes
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