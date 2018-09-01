ترامب: كندا تستغل أمريكا منذ سنوات عديدة

هسبريس - د.ب.أ

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا اليوم السبت باستغلال بلاده لفترة طويلة.

وكتب ترامب في حسابه على موقع "تويتر": "أحب كندا لكنها تستغل بلادنا منذ سنوات عديدة".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب فشل المحادثات التي اختتمت بين الجانبين أمس الجمعة بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة، في مساعي لإيجاد اتفاق بديل لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

ومن المنتظر أن يواصل الجانبان محادثاتهما خلال الأسبوع الجاري.

وربما كان تسريب تصريحات لترامب أساء فيها لكندا هو ما أسهم في تعثر المحادثات بين الجانبين.

وكان الرئيس الامريكي قال في حديث، ليس للنشر، لوكالة أنباء "بلومبرج" أول أمس الخميس إنه ليس لديه أي استعداد للتوصل إلى حلول وسط مع كندا وأضاف أن هذه الصفقة " ستتم بشروطنا".

غير أن صحيفة "تورونتو ستار" الكندية نشرت التصريحات في وقت لاحق، وأضافت أن ترامب قال لـ "بلومبرج" إنه لا يستطيع أن يصرح بذلك علانية لأن كلامه سيكون مسيئا لكندا، ولن تكون قادرة على إبرام الصفقة.

وفي أعقاب نشر التصريحات "المسربة"، كتب ترامب على تويتر:" الآن تعرف كندا، على الأقل، موقفي".

وكانت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند حاولت في واشنطن التوصل إلى حل وسط مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، لكنها، وبعد أن أبدت تفاؤلا في البداية، عادت وأعلنت أمس أنها مضطرة إلى الدفاع عن مصالح بلادها.

يذكر أن ترامب أجبر كندا والمكسيك على إعادة التفاوض بشأن معاهدة (نافتا) التي تم التوصل إليها قبل نحو 24 عاما، لكن الرئيس الأمريكي اعتبر هذه الاتفاقية مضرة لبلاده وقرر عدم الالتزام بها.