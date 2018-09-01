24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/09/2018
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:58
|13:32
|17:04
|19:58
|21:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- إندونيسيا تسعى إلى استضافة أولمبياد 2032
- ثلاثة قتلى و25 جريحا في انقلاب حافلة بين سبت كزولة وآسفي
- داء ثقافة الرداءة والقبح
- فسخ اتفاقية خاصة بالتأمين يغضب وكلاء كراء السيارات بالمغرب
- مهاجم الوداد أولاد ينتقل إلى الدوري البلجيكي
حكومة مليلية المحتلة: "الحصار البري المغربي" عمل عدواني (5.00)
- نزيف هجرة الأدمغة يحرم المغرب آلاف الكفاءات والأطر العالية - (105)
- شركة عالمية تبدأ توحيد الحقول البترولية لاستخراج الغاز بالمغرب - (95)
- حكومة مليلية المحتلة: "الحصار البري المغربي" عمل عدواني - (79)
- المغرب يرحل أفواجا كبيرة للمهاجرين غير النظاميين نحو الجنوب - (69)
- "شبيبة الطليعة" ترفض الخدمة العسكرية الإجبارية - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
فيديو: نائبة برلمانية تصفع وزيرا أوكرانياً سابقا
السبت 01 شتنبر 2018 - 17:57
تداولت وسائل إعلام، مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق مهاجمة نائبة سابقة في البرلمان الأوكراني تدعى "إينا بوغوسلوفسكايا"، وزير النقل الأوكراني السابق "يفغيني تشيرفونينكو" وتصفعه على وجهه صفعة قوية.
جاء ذلك خلال استضافتهما في برنامج بث تليفزيوني مباشر داخل استوديو قناة "112 أوكرانيا" بعد نقاش حاد دار بينهما.