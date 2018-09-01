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الرئيسية | خارج الحدود | فيديو: نائبة برلمانية تصفع وزيرا أوكرانياً سابقا

فيديو: نائبة برلمانية تصفع وزيرا أوكرانياً سابقا

فيديو: نائبة برلمانية تصفع وزيرا أوكرانياً سابقا
هسبريس - متابعة
السبت 01 شتنبر 2018 - 17:57

تداولت وسائل إعلام، مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق مهاجمة نائبة سابقة في البرلمان الأوكراني تدعى "إينا بوغوسلوفسكايا"، وزير النقل الأوكراني السابق "يفغيني تشيرفونينكو" وتصفعه على وجهه صفعة قوية.

جاء ذلك خلال استضافتهما في برنامج بث تليفزيوني مباشر داخل استوديو قناة "112 أوكرانيا" بعد نقاش حاد دار بينهما.

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