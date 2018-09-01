ترامب يلعب الغولف بالتزامن مع جنازة مكين

هسبريس - افي

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت لناديه الخاص في مقاطعة لودون كاونتي (ولاية فيرجينيا، شمال غربي واشنطن) وذلك لممارسة رياضة الغولف، في الوقت الذي يحضر فيه قيادات وأقارب وقادة سابقون جنازة السيناتور الجمهوري جون مكين في العاصمة الأمريكية.

وخرج الموكب الرئاسي بشكل مفاجئ من البيت الأبيض، بينما كانت تلقي ميغان مكين بعض الكلمات تأبينا لوالدها داخل كاتدرائية واشنطن الوطنية، على بعد بضع كيلومترات من البيت الأبيض.

وأبرزت ميغان في كلمتها "عظمة" الولايات المتحدة، وأكدت أن البلد التي مثلها ودافع عنها والدها "لا تحتاج من جديد لإثبات أنها الأعظم، لأنها ظلت هكذا دائما"، وذلك في إشارة لشعار حملة ترامب الانتخابية "اجعلوا الولايات المتحدة عظيمة من جديد".

وكانت ميغان أول من يلقي كلمات التأبين في مراسم التكريم الأخيرة للسيناتور السابق، والتي شهدت اجتماع ذويه وأصدقائه وسياسيين والرؤساء السابقين باراك أوباما وجورج دابليو بوش وبيل كلينتون، من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على المشرع التاريخي في الولايات المتحدة.

وبعدما أدرك خطورة مرض سرطان المخ الذي يعاني منه، طالب مكين بوضوح عدم حضور ترامب لجنازته، وذلك بعد مواجهات سياسية عنيفة بينهما، والتي دفعت الرئيس الأمريكي لتوجيه الإهانات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من غياب ترامب، إلا أن الجنازة شهدت حضور ابنته، إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، هذا فضلا عن بعض أعضاء البيت الأبيض، مثل الجنرال جون كيلي، رئيس موظفي البيت الأبيض، ووزير الدفاع، جيمس ماتيس.