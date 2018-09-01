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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر لم تسجل إصابات بالكوليرا منذ 72 ساعة

الجزائر لم تسجل إصابات بالكوليرا منذ 72 ساعة

الجزائر لم تسجل إصابات بالكوليرا منذ 72 ساعة
عبد الرزاق بن عبد الله من الجزائر
السبت 01 شتنبر 2018 - 20:47

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، السبت، عدم تسجيل أي حالة مؤكدة لداء الكوليرا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

ووفق بيان للوزارة: "إلى غاية الفاتح (مطلع) شتنبر لم يتم تسجيل أي حالة مؤكدة خلال الـ72 ساعة الأخيرة".

وأوضح أن "هناك انخفاضا محسوسا لعدد الحالات المشتبه فيها خلال الثلاثة أيام الماضية بمعدل لا يتعدى 6 حالات يوميا".

والخميس، أعلنت الوزارة انحسار المرض في ولاية (محافظة) البليدة، جنوب العاصمة، وتراجع نسبة الأشخاص المشتبه في إصابتهم بأكثر من النصف.

ومنذ ظهوره منتصف الشهر الماضي، مس المرض ولايات العاصمة و5 أخرى محيطة بها، هي البليدة (60 كم جنوب العاصمة)، وتيبازة (70 كم غرب العاصمة) والبويرة (100 كم شرق العاصمة) والمدية (100 كم جنوب العاصمة) وعين الدفلى (170 كيلومتر غربي العاصمة).

وحسب آخر حصيلة لوزارة الصحية الجزائرية، نُشرت في 29 غشت المنصرم، تسبب الداء في تسجيل 62 حالة مؤكدة منها وفاتان، من بين 173 حالة استقبلتها المستشفيات منذ ظهوره.

ومنذ ظهور المرض تضاربت الأنباء حول مصدره الحقيقي؛ ففي الوقت الذي أعلنت الصحة الجزائرية أن السبب هو تلوث أحد منابع المياه بولاية تيبازة (غرب العاصمة)، نفت سلطات وسكان المنطقة ذلك.

*وكالة أنباء الأناضول

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1 - louardi dz السبت 01 شتنبر 2018 - 21:08
و مذا عن مرض السل اللذي انتشر حتى بين الاطباء و الممرضين و عمال قطاع الصحة بالمغرب مرض الكولير ليس مرض خطير خطوته تكمن في فقدان الجسم للسوائل و الملاح جراء الاسهال اما مرض السل فهو اكثر خطورة مرض فتاك و فيه اصناف لا يوجد له دواء و السل هو فعلا مرض ينجم عن الفقر و سوء التغذية و السكن العشوائي مرض ينتشر في الدول الفقيرة
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