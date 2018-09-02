سعر عملة "بيتكوين" يفوق سبعة آلاف دولار

هسبريس - د.ب.أ

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 0.6% أمام الدولار الأمريكي، ليصل سعرها إلى سبعة آلاف و89 دولارا، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية أن سعر عملة "لايتكوين" الرقمية المشفرة، ارتفع أيضا بنسبة 4.4% ليصل سعرها إلى78ر64 دولارا، وهو ما يقل كثيرا ( أي بنسبة 83%) عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 19 دجنبر 2017، حينما بلغ سعرها 375 دولارا.

كذلك، ارتفعت عملة إيثريوم الرقمية بنسبة 1.5% أمام الدولار إلى 83ر287 دولارا.

وزادت عملة الريبل الرقمية بنسبة 1.2% مقابل الدولار لتصل إلى 34 سنتا.