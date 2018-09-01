24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3217:0419:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. ترامب يلعب الغولف بالتزامن مع جنازة مكين (5.00)

  2. "شبيبة الطليعة" ترفض الخدمة العسكرية الإجبارية (5.00)

  3. حكومة مليلية المحتلة: "الحصار البري المغربي" عمل عدواني (5.00)

  4. عائلة توجه اتهامات خطيرة إلى "مافيا العقار" (4.50)

  5. نزيف هجرة الأدمغة يحرم المغرب آلاف الكفاءات والأطر العالية (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بنك صيني يقرض نيجيريا 328 مليون دولار

بنك صيني يقرض نيجيريا 328 مليون دولار

بنك صيني يقرض نيجيريا 328 مليون دولار
هسبريس - رويترز
السبت 01 شتنبر 2018 - 23:18

قالت الرئاسة النيجيرية إن إكسيم بنك الصيني سيقرض أبوجا 328 مليون دولار لتحسين البنية التحتية للاتصالات في البلد الواقع غرب أفريقيا.

يأتي هذا في مستهل زيارة مدتها ستة أيام يقوم بها الرئيس النيجيري محمد بخاري للصين.

ويعد ضعف الاتصالات تحديا كبيرا للشركات العاملة في نيجيريا، وهي أكبر منتج للنفط في أفريقيا والأكبر من حيث عدد السكان ولديها واحد من أكبر الاقتصادات في القارة.

والاتفاق هو الأحدث بين عدد من تسهيلات القروض الصينية لنيجيريا منذ أن تولى بخاري منصبه في عام 2015، ويأتي في الوقت الذي تسعى فيه بكين لتوطيد علاقاتها في أفريقيا.

وقالت الرئاسة النيجيرية في بيان عبر البريد الإلكتروني إن القرض جزء من "التزام الإدارة الحالية بوضع تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن تخطيطها الاستراتيجي الوطني".

وقالت إدارة بخاري إنها تريد تحسين البنية التحتية التكنولوجية في البلاد لتعزيز النمو وخلق وظائف مع سعيها لتقليل الاعتماد على مبيعات النفط التي تشكل نحو ثلثي إيرادات الحكومة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.