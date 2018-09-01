بنك صيني يقرض نيجيريا 328 مليون دولار

هسبريس - رويترز

قالت الرئاسة النيجيرية إن إكسيم بنك الصيني سيقرض أبوجا 328 مليون دولار لتحسين البنية التحتية للاتصالات في البلد الواقع غرب أفريقيا.

يأتي هذا في مستهل زيارة مدتها ستة أيام يقوم بها الرئيس النيجيري محمد بخاري للصين.

ويعد ضعف الاتصالات تحديا كبيرا للشركات العاملة في نيجيريا، وهي أكبر منتج للنفط في أفريقيا والأكبر من حيث عدد السكان ولديها واحد من أكبر الاقتصادات في القارة.

والاتفاق هو الأحدث بين عدد من تسهيلات القروض الصينية لنيجيريا منذ أن تولى بخاري منصبه في عام 2015، ويأتي في الوقت الذي تسعى فيه بكين لتوطيد علاقاتها في أفريقيا.

وقالت الرئاسة النيجيرية في بيان عبر البريد الإلكتروني إن القرض جزء من "التزام الإدارة الحالية بوضع تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن تخطيطها الاستراتيجي الوطني".

وقالت إدارة بخاري إنها تريد تحسين البنية التحتية التكنولوجية في البلاد لتعزيز النمو وخلق وظائف مع سعيها لتقليل الاعتماد على مبيعات النفط التي تشكل نحو ثلثي إيرادات الحكومة.