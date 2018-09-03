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الرئيسية | خارج الحدود | الصين ترحب بوقف قيود بيع الألواح الشمسية

الصين ترحب بوقف قيود بيع الألواح الشمسية

الصين ترحب بوقف قيود بيع الألواح الشمسية
هسبريس - متابعة
الأحد 02 شتنبر 2018 - 23:48

عبرت الصين عن ترحيبها إزاء قرار المفوضية الأوروبية بعدم تجديد اجراءات مكافحة الإغراق والدعم التي كانت تُفرض على واردات الألواح الشمسية القادمة من البلد الآسيوي بمجرد انتهائها في منتصف ليل الثالث من سبتمبر الجاري، وذلك بعد سريانها لنحو خمسة أعوام.

وأشارت وزارة التجارة الصينية اليوم في بيان إلى أن الاجراء سيعيد تجارة الألواح الشمسية بين الصين والاتحاد الأوروبي وفقا "للظروف الطبيعية للسوق" بالإضافة إلى خلق محيط تجاري أكثر استقرارا وقابل للتنبؤ بالنسبة لصناعات الجانبين التي يمكن أن تحقق نتائج مفيدة.

ووفقا لوكالة أنباء (شينخوا)، ترى الصين الاجراء كنجاح للمشاورات التجارية مشيرة إلى رغبة البلد الآسيوي في مواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي للاستمرار في دفع التجارة العالمية الحرة ونظام تجاري متعدد الأطراف قائم على أساس القواعد.

وكان التكتل الأوروبي قد فرض الاجراءات في ديسمبر 2013 بعد أشهر من المباحثات والتي أفضت إلى أن الشركات الصينية كانت تبيع الألواح الشمسية في أوروبا بسعر أقل من قيمتها الطبيعية في السوق وكانت تحصل على دعم غير قانوني من قبل سلطات البلد الآسيوي

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