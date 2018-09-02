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كُتّاب وآراء
آلاف يتظاهرون ضد العنصرية في العاصمة السويدية
تظاهر آلاف السويديين، أمس السبت بالعاصمة ستوكهولم، تنديداً بالعنصرية والتمييز.
وأفاد مراسل الأناضول بأن المظاهرة التي شارك فيها نحو 5 آلاف شخص حظيت بدعم جميع الأحزاب السياسية في البلاد عدا "ديمقراطيو السويد" المعروف بمعاداته للأجانب.
وتجمع المتظاهرون في ساحة "راؤول والنبرغ" وسط ستوكهولم، بدعوة من ثانوية "فيكتور ريدبيرج".
وحمل المتظاهرون لافتات تدعو للوقوف ضد العنصرية، ومرددين شعارات من قبيل "لا نريد عنصرية في شوارعنا".
وبعث المشاركون في المظاهرة برسالة مفادها "لا للعنف والحرب والعنصرية والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية".
وطالب المتظاهرون قوات الأمن بعدم السماح مرة أخرى لـ"رابطة المقاومة الاسكندنافية" التابعة للنازيين الجدد، بتنظيم مسيرة على غرار التي نظموها الأسبوع الفائت.