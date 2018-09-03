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كُتّاب وآراء
روسيا ترصد 25 انتهاكا لوقف القتال في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أنه قد تم تسجيل 25 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية بأنه قد جاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سورية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 25 حالة إطلاق نار، 11 في اللاذقية و12 في حلب، وحالتين في حماة".
وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي، لم يقدم مساعدات إنسانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأضاف البيان، أن 142 شخص تلقوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مساعدات طبية. وخلال الـ 24 ساعة، لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية.
وذكرت "سبوتنيك" أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.