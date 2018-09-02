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الرئيسية | خارج الحدود | تيريزا ماي ترفض تقديم تنازلات حول "بريكست"

تيريزا ماي ترفض تقديم تنازلات حول "بريكست"

تيريزا ماي ترفض تقديم تنازلات حول "بريكست"
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 02 شتنبر 2018 - 16:30

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد بالتمسك بخطتها بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، بمواجهة معارضة شديدة من أنصار الانفصال.

وكانت ماي عرضت في يوليوز خطة نصت على خروج بريطانيا من السوق الموحدة مع إنشاء "منطقة تبادل حر" جديدة للبضائع ومنتجات الصناعات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي تقوم على اتفاق جمركي ومجموعة من القواعد المشتركة .

وواجه المشروع الذي عرف بـ"خطة تشيكرز" باسم المقر الصيفي لرئاسة الحكومة البريطانية حيث تم التوصل إليه، على الفور معارضة قوية من دعاة بريكست متشدد في صفوف حزبها المحافظ نفسه إذ اعتبروا أنه ينحرف عن نتيجة الاستفتاء الذي أفضى في يونيو 2016 إلى الخروج من الاتحاد.

وعلى الإثر استقال وزير الخارجية بوريس جونسون والوزير المكلف بريكست ديفيد ديفيس في خطوة كان له وقع شديد، فيما شكك قادة الاتحاد الأوروبي بإمكان تطبيق الخطة.

وكتبت ماي في صحيفة "ديلي تلغراف" "لن أكون مرغمة بالقبول بتسويات على مقترحات خطة تشيكرز ليست في مصلحتنا الوطنية".

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1 - زكرياء المغربي الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:05
إذا لم تقدم تنازلات حول البريكسيت سيتم سحب الثقة البرلمان البريطاني من حكومة تيريزا ماي وسيتم تعيين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن رئيسا للوزراء في حكومة المملكة المتحدة
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