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الرئيسية | خارج الحدود | وسائل إعلام سورية تنفي وقوع ضربات إسرائيلية

وسائل إعلام سورية تنفي وقوع ضربات إسرائيلية

وسائل إعلام سورية تنفي وقوع ضربات إسرائيلية
هسبريس - رويترز
الأحد 02 شتنبر 2018 - 13:45

قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن سبب سلسلة انفجارات مدوية وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد (2 سبتمبر) قرب مطار المزة العسكري خارج العاصمة دمشق هو ماس كهربائي، لكن مسؤولا في التحالف الإقليمي الذي يدعم دمشق قال إن الانفجارات نجمت عن ضربات إسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري قوله إن مطار المزة لم يتعرض لأي "عدوان إسرائيلي" وإن الأصوات التي سمعت في العاصمة تعود لانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي.

وقال المسؤول في التحالف الإقليمي الموالي للرئيس السوري بشار الأسد إن الانفجارات نجمت عن إطلاق صواريخ إسرائيلية عبر هضبة الجولان وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها.

وأرجع المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتابع الحرب السورية الانفجارات إلى ضربات إسرائيلية، وقال إنها أسفرت عن قتلى ومصابين.

وسبق أن اعترفت إسرائيل بتنفيذ ضربات جوية في سوريا بهدف إضعاف قدرات إيران وحلفائها بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية التي تدعم الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبعة أعوام.

ولم يصدر تعليق إسرائيلي على الانفجارات التي وقعت اليوم.

وفي مايو، قالت إسرائيل إنها هاجمت جميع البنى التحتية العسكرية الإيرانية تقريبا في سوريا بعد أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ على أراض خاضعة لسيطرة إسرائيل لأول مرة.

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