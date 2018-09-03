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الرئيسية | خارج الحدود | الفروسية في ألمانيا تعاني من الاعتداءات الجنسية

الفروسية في ألمانيا تعاني من الاعتداءات الجنسية

الفروسية في ألمانيا تعاني من الاعتداءات الجنسية
هسبريس - متابعة
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 03:14

اعترف الاتحاد الألماني للفروسية بوجود مشاكل بعد ادعاءات متزايدة حول انتشار ظاهرة تناول الكحوليات بكثرة بين الفرسان الشباب بجانب تفشي ظاهرة الاعتداء الجنسي.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" أن بعض الفرسان بالمنتخب الألماني للشباب تم اعتبارهم من بين المشتبه بهم الرئيسيين، ويخضع أحدهم للتحقيق بسبب واقعة حدثت خلال نسخة العام الماضي للبطولة الوطنية للشباب.

وقال سوينكه لاترباخ السكرتير العام للاتحاد الألماني للفروسية "لدينا مجموعة من الرياضيين الشباب الذين يعانون من مشاكل بكل تأكيد، نرغب ولن نسمح في تحول هذا الأمر لظاهرة".

وشدد على أن الاتحاد الألماني للفروسية يقوم بجهود مضنية لمكافحة انتشار ظاهرة تناول الكحوليات بكثرة بين الفرسان الشباب بجانب تفشي ظاهرة الاعتداء الجنسي.

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