نتنياهو يدعم قرار ترامب بوقف تمويلها للأونروا

هسبريس - إفي

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ترحيبه بقرار الولايات المتحدة بوقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وصرح نتنياهو خلال فعالية دراسية بأحد المدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أن "الولايات المتحدة قامت بعمل شيء مهم للغاية وهو وقف تمويلها للأونروا. أخيرا بدأ حل المشكلة".

واتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين بـ"خلق مؤسسة وحيدة منذ 70 عاما ليس لاستيعاب اللاجئين بل لتخليد مشكلتهم" مشيرا إلى أن أموال المساعدات الممنوحة للوكالة "يجب استخدامها بصدق لإعادة تأهيل اللاجئين الذي يقل عددهم الحقيقي كثيرا عما تؤكده الأونروا".

وأضاف "هذا هو التغيير المهم والمرحب به وندعمه" مقارنا بين اللاجئين الفلسطنيين واليهود المهاجرين أو الذين هربوا إلى إسرائيل بعد تأسيسها والذين تم "اقتلاعهم من منازلهم" وتم استيعابهم في البلاد كـ"مواطنين" وليس كلاجئين.

وقد أفادت مصادر من مكتبه لوكالة (إفي) بأن الأونروا تعد إحدى المشكلات الرئيسية في استمرار الصراع" وطالب باستخدام المال (المخصص لتلبية حاجة اللاجئين الفلسطينيين) عن طريق منظمات أخرى تستخدمه بشكل مناسب من أجل راحة الناس وليس لإدامة مسألة اللاجئين".

ويمثل قرار واشنطن أكبر أزمة مالية في تاريخ الوكالة الأممية نظرا لأن الولايات المتحدة تعد ممول رئيسي مما سيؤثر على تعليم وصحة ملايين الفلسطينيين.

وتعد الولايات المتحدة لعقود الممول الرئيسي للوكالة الأممية كما أنها ساهمت في عام 2017 بـ364 مليون دولار وهو نفس المبلغ الذي كان متوقعا منها تقديمه هذا العام.

ولكن في يناير الماضي قررت الولايات المتحدة اقتطاع 60 مليون دولار من إسهاماتها كما أنها أعلنت الجمعة الماضية وقف تمويلها بالكامل للمنظمة الأممية التي تقدم خدمات تعليمية وإنسانية وصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.