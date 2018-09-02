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الرئيسية | خارج الحدود | متظاهرون يحتجون ضد تدهور قيمة العملة اليمنية

متظاهرون يحتجون ضد تدهور قيمة العملة اليمنية

متظاهرون يحتجون ضد تدهور قيمة العملة اليمنية
هسبريس - إفي
الأحد 02 شتنبر 2018 - 14:35

أغلق متظاهرون غاضبون من تدهور قيمة الريال اليمني مقابل الدولار شوارع مدينة عدن الساحلية الجنوبية اليوم الأحد بالحواجز الحديدية والإطارات المحترقة، كما أفاد شهود.

وقال شهود لوكالة (إفي) إن المحتجين أغلقوا الشوارع الرئيسية في أحياء الشيخ عثمان والمنصورة وخور مكسر وكريتر منذ ساعات الصباح الأولى لمنع الحركة.

وأغلقت معظم المحال التجارية أبوابها استجابة لدعوة أطلقها نشطاء موالون للمجلس الانتقثالي الجنوبي الذي يقود حركة انفصالية تدعو إلى فصل جنوب اليمن عن الدولة الموحدة.

وأطلق نشطاء جنوبيون وسم ×عدن_تغضب على وسائط التواصل الاجتماعي.

وفقد الريال اليمني 25 في المئة من قيمته أمام الدولار خلال أسبوع واحد حتى صل سعر الدولار الواحد إلى 600 ريال يمني.

وشوهد بعض المتظاهرين يحملون أسلحة رشاشة في حي الشيخ عثمان، لكن لم ترد تقارير عن وقوع اشتباكات مع قوات الأمن الموالية للمجلس الانتقالي الممول من الإمارات

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