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الرئيسية | خارج الحدود | قوات اليابان تتزود بمدمرات لصد صواريخ كروز

قوات اليابان تتزود بمدمرات لصد صواريخ كروز

قوات اليابان تتزود بمدمرات لصد صواريخ كروز
هسبريس - متابعة
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 01:56

تعتزم وزارة الدفاع اليابانية تزويد المدمرات الجديدة لقوات الدفاع الذاتي البحرية من طراز "مايا" بنظام "إيجيس" الدفاعي، بصواريخ "ستاندرد-6" ونظام صاروخي مضاد للطائرات، لاسقاط صواريخ كروز، طبقا لمصادر مطلعة.

وقالت وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للانباء إن الوزارة ضمت 2ر13 مليار ين في طلبها للميزانية للعام المالي 2019، لشراء تلك الاسلحة، التي تعترض صواريخ كروز.

ومن المقرر أن تبدأ مدمرات "مايا" التي لديها إمكانية دفاعية متطورة للصواريخ الباليستية، العمل في عام 2020 .

وتعزز الوزارة مبادرة متكاملة للدفاع الجوي والصاروخي، ستعترض الصواريخ من خلال استخدام طائرات ورادارات "إيجيس" المزودة بأجهزة الانذار المبكر ومعدات أخرى، لاسيما وسط تهديدات لصواريخ كراوز التي تملكها الصين وتقوم كوريا الشمالية بتصنيعها.

وفي طلبها للميزانية، طالبت الوزارة بمبلغ 1ر11 مليار ين لشراء صواريخ اعتراضية طراز "إس.إم.6" و1ر2 مليار ين لتكلفة الاطلاق التجريبي لتلك الصواريخ.

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