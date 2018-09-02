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الرئيسية | خارج الحدود | الآلاف يتظاهرون في موسكو ضد إصلاح المعاشات

الآلاف يتظاهرون في موسكو ضد إصلاح المعاشات

الآلاف يتظاهرون في موسكو ضد إصلاح المعاشات
هسبريس - متابعة
الأحد 02 شتنبر 2018 - 18:50

شارك ألاف الاشخاص اليوم في العاصمة الروسية موسكو في مظاهرة دعا لها الحزب الشيوعي الروسي ومنظمات يسارية أخرى ضد إصلاح نظام المعاشات المدعوم من الحكومة ويرفع سن التقاعد وترفضه الأغلبية الكبيرة من المواطنين.

وكتب على لافتة كبيرة تقدمت المظاهرة "اعادة الاشتراكية انقاذ لروسيا" وذلك قبل مؤتمر للمعارضة في شارع ساخاروف أحد الأماكن القليلة القريبة من موسكو التي تسمح فيها السلطات بالتظاهر.

وهتف المتظاهرون بشعارات مثل "لا لإصلاح المعاشات" و"نطالب باستقالة الحكومة".

وقال زعيم الحزب الشيوعي جينادي زيوجانوف من المنصة "ليس هناك ثقة في الحكومة في حال إقرار الإصلاح".

وأقر مجلس النواب في قراءة أولية اقتراح الحكومة الذي يرفع سن التقاعد ثمانية أعوام للسيدات من 55 إلى 63 عاما وخمسة للرجال من 60 إلى 65 عاما ما أثار الرفض في المجتمع الروسي.

ووفقا لجميع الاستطلاعات، يعارض نحو 90% من الروس رفع سن التقاعد.

واقترح رئيس الكرملين رفع سن التقاعد للسيدات من 55 إلى 60 وليس إلى 63 كما اقترحت الحكومة.

وكشفت الشرطة أن ستة آلاف شخص شاركوا في المظاهرة، بينما رفع المنظمون العدد إلى 100 ألف.

كما نظمت مظاهرات ضد إصلاح نظام المعاشات في عدة مدن بالبلاد لكنها كانت أقل عددا من مظاهرة موسكو.

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