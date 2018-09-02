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الرئيسية | خارج الحدود | عشرات الآلاف يُشيّعون قائد "جمهورية دونيتسك"

عشرات الآلاف يُشيّعون قائد "جمهورية دونيتسك"

عشرات الآلاف يُشيّعون قائد "جمهورية دونيتسك"
هسبريس - ا ف ب
الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:55

شيّع عشرات الآلاف، الأحد، في دونيتسك معقل المتمردين في شرق أوكرانيا، ألكسندر زاخارتشنكو، القائد الانفصالي الموالي لروسيا الذي اغتيل الجمعة ووصفه مساعد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه كان "أخا" و"بطلا".

وصفق المشاركون وصاحوا "سباسيبا"، التي تعني "شكرا لك"؛ فيما كان نعش زاخارتشنكو، رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من طرف واحد، الذي غطي بالعلم يمر في شوارع المدينة صوب المقابر.

وقتل زاخارتشنكو (42 عاما)، الجمعة، بتفجير وقع في مقهى في مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة المتمردين.

وأسفر الانفجار، أيضا، عن مقتل حارسه الشخصي وإصابة 12 شخصا بجروح.

وأعلنت السلطات أن 100 ألف شخص على الأقل شاركوا في جنازة زاخارتشنكو، الذي سجي جثمانه في مسرح لساعات عدة ليسمح للعامة بتوديعه.

وفي بيان نقلته وكالة انباء جمهورية دونيتسك، وصف فلاديسلاف سوركوف، مساعد بوتين، الزعيم الانفصالي القتيل بـ"الأخ".

وقال سوركوف: "أنت شخص حسن، بطل حقيقي، إنه شرف كبير أن أكون صديقك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الورداني الأحد 02 شتنبر 2018 - 21:31
زعيم الانفصالية لم يكن بطلا بل قائدا مواليا لروسيا وعلى يده قتل عشرات الآلاف من من الاكرانييين ولطخت يداه بدماء الأبرياء..وحصار إقليم دانسك..وفي الآونة الأخيرة فجر أنابيب المياه في منطقة ستاخانوف واصبح السكان يقضون حاجاتهم في الفضاءات العامة لمدة تزيد على أسبوع..بالإضافة إلى غلق الممرات من وإلى أوكرانيا..لخلط الأوراق النضام الروسي تخلص بالزعيم بطريقته الخاصة..
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