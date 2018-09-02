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كُتّاب وآراء
عشرات الآلاف يُشيّعون قائد "جمهورية دونيتسك"
شيّع عشرات الآلاف، الأحد، في دونيتسك معقل المتمردين في شرق أوكرانيا، ألكسندر زاخارتشنكو، القائد الانفصالي الموالي لروسيا الذي اغتيل الجمعة ووصفه مساعد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه كان "أخا" و"بطلا".
وصفق المشاركون وصاحوا "سباسيبا"، التي تعني "شكرا لك"؛ فيما كان نعش زاخارتشنكو، رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من طرف واحد، الذي غطي بالعلم يمر في شوارع المدينة صوب المقابر.
وقتل زاخارتشنكو (42 عاما)، الجمعة، بتفجير وقع في مقهى في مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة المتمردين.
وأسفر الانفجار، أيضا، عن مقتل حارسه الشخصي وإصابة 12 شخصا بجروح.
وأعلنت السلطات أن 100 ألف شخص على الأقل شاركوا في جنازة زاخارتشنكو، الذي سجي جثمانه في مسرح لساعات عدة ليسمح للعامة بتوديعه.
وفي بيان نقلته وكالة انباء جمهورية دونيتسك، وصف فلاديسلاف سوركوف، مساعد بوتين، الزعيم الانفصالي القتيل بـ"الأخ".
وقال سوركوف: "أنت شخص حسن، بطل حقيقي، إنه شرف كبير أن أكون صديقك".