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الرئيسية | خارج الحدود | تحديد بداية موسم العمرة من فاتح محرم المقبل

تحديد بداية موسم العمرة من فاتح محرم المقبل

تحديد بداية موسم العمرة من فاتح محرم المقبل
هسبريس - متابعة
الأحد 02 شتنبر 2018 - 21:10

قررت السعودية تحديد تاريخ فاتح محرم المقبل، موعدا لانطلاق موسم العمرة للعام 1439 هـ، بدلا من فاتح صفر، الذي دأبت على تحديده كبداية لموسم العمرة من كل عام.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنها ستشرع بالتعاون من وزارة الخارجية في إصدار تأشيرات المعتمرين للموسم الجديد، وذلك توافقا مع "رؤية المملكة 2030"، الرامية إلى زيادة أعداد المعتمرين والحجاج.

وكان نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط، صرح بأن المملكة تطمح إلى زيادة عدد المعتمرين من الخارج إلى 15 مليونا في 2022، و30 مليونا في 2030، مشيرا إلى أن العدد الحالي هو مليون و800 ألف حاج، فيما يتمثل الهدف المنشود في 5 ملايين حاج بحلول 2030.

ولفت إلى أن الوزارة شرعت منذ اعتماد بداية رؤية 2030 في "إعادة هيكلة إجراءات الحج والعمرة والخدمات المقدمة للضيف، بحيث تصنع الخدمة ولا تكتفي بتقديمها".

وقال إن تسهيل دخول الحجاج من المنافذ واختصار مدة بقائهم في المطارات إلى دقائق عدة بدلا من 30-40 دقيقة، يعد أحد إجراءات الرؤية، مشيرا إلى أن الوزارة "طبقت تجربة في العام الماضي لإنهاء إجراءات الحاج قبل وصوله للمملكة بالتنسيق مع مطارات بلاده، بحيث يخرج الحاج من الطائرة للحافلة مباشرة".

وتطمح السعودية من خلال رؤيتها التطويرية 2030، إلى تجويد منظومة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين من خلال الدور الذي يضطلع به القطاعان العام والخاص بالمملكة في تحسين خدمات الإقامة والضيافة، والتنقل والصحة، وتوفير المعلومات الشاملة والمتكاملة من خلال التطبيقات الذكية.

وأطلقت على موسم الحج لهذا العام "الحج الذكي" من خلال استخدام التكنولوجيا، ولاسيما تقنية الاتصالات وربطها بالتقنيات الذكية لتنسيق الحجيج، على أن تتحول كل خدمات الحج إلى خدمات إلكترونية بالكامل بحلول عام 2030.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - sacha الأحد 02 شتنبر 2018 - 21:21
يجب محاسبة المسؤولين على هاذه السنة والشوهة اللتي عرفوها المغاربة عاد نشوفو السنة المقبلة
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47
2 - sellam souiri الأحد 02 شتنبر 2018 - 21:31
Les al saoud commencent à découvrir les retombées du tourisme religieux .
Question : pourquoi seuls les al saoud bénéficient des milliards qui laissent les hadjs alors que ces lieux appartiennent à tous les peuples du monde musulman ???
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24
3 - منتهى الأحد 02 شتنبر 2018 - 21:39
أنجح واربح تجارة هي التي تزاولها السعودية "التجارة بالحرمين الشريفين "
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14
4 - كمال الأحد 02 شتنبر 2018 - 21:41
وقف الحرب على اليمن واطفاله اولا..
على اي عمره تتحدثون؟
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13
5 - محمد الأحد 02 شتنبر 2018 - 21:55
هذا العام كان هناك 1.700.000 حجاج من خارج المملكة العربية السعودية فقط و أكثرهم من أسيا....و بالنسبة للسعودية فهي خاصرة لأنهم يريدون أن يصلوا إلى 5.000.000 حجاج من الخارج. و لكن تصرفاتهم مع الحجاج غير جيدة في مكة المكرمة....و كذلك أغلبية الفنادق بعيدة جدا من الحرم المكي يعني 4 كيلومترا و عندما توريد أن تأخذ الأجرة إلى الكعبة يطلبون منك ما بين 30 و 50 ريال سعودي يعني 100 درهم ذهابا و 100 درهم في الرجوع مع الأسف الشديد و الشوارع هناك فيها أوساخ. و البرج الذي موجود أمام الكعبة المشرفة كريثة بالنسبة للروحية ذلك المكان و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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6 - غيثة الأحد 02 شتنبر 2018 - 21:57
1439 خلاص انتهى و من المستحيل السعودي و تبدء عمر 1440 مع شهر محرم لان مازالت لم تودع الحجاج و لم تنتهي من موسم الحج ....يعني لي نزل الخير ماهو بحقيقي خصوصا انه بدء بتاريخ مغلوط مع بداية محرم 1439
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7 - bensaid الأحد 02 شتنبر 2018 - 22:00
نتمنى التوفيق للمملكة العربية السعودية و خادم الحرمين.
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