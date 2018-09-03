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الرئيسية | خارج الحدود | عمدة برلين يؤمن بوجود كائنات فضائية في الكون

عمدة برلين يؤمن بوجود كائنات فضائية في الكون

عمدة برلين يؤمن بوجود كائنات فضائية في الكون
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 17:35

كشف عمدة مدينة برلين، ميشائيل مولر، عن تصديقه في وجود مخلوقات فضائية.

وقال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقابلة أجراها أطفال لصالح صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية الصادرة يوم الاثنين: "أنا مقتنع بأن هناك حياة أخرى في مكان آخر، أيا كان شكل هذه الحياة، وبأننا لسنا الكائنات الوحيدة في هذا الكون".

وفي المقابل، ذكر مولر أنه لا يصدق في إمكانية وجود مخلوقات فضائية تقوم بمهاجمة الأرض بشكل أو بآخر، وقال: "أرى ذلك هراء".

وذكر مولر أنه كان يتمنى أن يصبح رائد فضاء ليسافر إلى الفضاء، وقال: "كان هذا حلما لي في صباي".

وأضاف مولر أنه كان يزور مع والده كثيرا مراصد النجوم وكان يهوى مشاهدة النجوم عبر تليسكوب كبير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Elhoussaine الاثنين 03 شتنبر 2018 - 17:48
على حسب علمي هاد المخلوقات هوما ليغادي يضهرو اخر الزمان يحاربو الكفار ههه اولا هاد العمدة كيتعاطى لشيحاجة ماهياش
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0
2 - مغربي من دولة المغرب الاثنين 03 شتنبر 2018 - 17:51
نعم لسنا المخلوقات الوحيدة هناك الملائكة ايضا والشياطين وكلامه صحيح هناك حياة اخرى نؤمن بها نحن المسلمين وهي الآخرة وهناك الحساب والعقاب والنعيم
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2
3 - مغربي الاثنين 03 شتنبر 2018 - 17:52
في نظري الكون أكبر من أن تكون الحياة مقتصرة فيه على كوكب الأرض فقط
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