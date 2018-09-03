"دودة" في طبق أرز تتسبب في تغريم شركة "إيكيا"

هسبريس - د.ب.أ

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن السلطات الهندية فرضت غرامة على شركة "إيكيا" السويدية العملاقة للأثاث، بعدما عثر أحد زبائنها على دودة في طبق أرز كان يتناوله في متجر "إيكيا" بمدينة حيدر أباد جنوبي الهند.

وكان عبيد محمد شكا يوم الجمعة الماضي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من العثور على دودة في طبق برياني (وهو عبارة عن وجبة هندية حارة، مكونها الاساسي هو الأرز)، ثم أخطر الشرطة والسلطات المحلية.

وأرسلت السلطات المحلية مسؤولون يعملون في مجال سلامة الأغذية، إلى المتجر يوم السبت الماضي للتحقيق في الأمر، ثم فرضوا غرامة قدرها 11 ألف و500 روبية (162 دولارا) على "إيكيا" في اليوم التالي.

وقال المتحدث بأسم السلطة المحلية، كيه. في رامانا، عبر الهاتف من حيدر آباد إن "مفتشينا وجدوا أن الشكوى صحيحة. إنها مسألة تتعلق بالصحة العامة، وقد قمنا بفرض غرامة على إيكيا لعدم التزامها بمعايير النظافة."

ومن جانبها، اعتذرت إيكيا - التي افتتحت أول متجر لها في الهند في الشهر الماضي - عن الواقعة وقالت إنها بصدد اتخاذ "إجراء تصحيحي فوري".

وفي الوقت نفسه، انتشرت شكوى عبيد على الانترنت، مما دفع عشرات الهنود إلى انتقاد الشركة.

من ناحية أخرى، يقول مسؤولون محليون إن إيكيا لا تحضر الطعام في مطبخ خاص بها، وأنها تشتريه شبه مطبوخ أو مجمد من بائع هندي.