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الرئيسية | خارج الحدود | "دودة" في طبق أرز تتسبب في تغريم شركة "إيكيا"

"دودة" في طبق أرز تتسبب في تغريم شركة "إيكيا"

"دودة" في طبق أرز تتسبب في تغريم شركة "إيكيا"
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 12:10

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن السلطات الهندية فرضت غرامة على شركة "إيكيا" السويدية العملاقة للأثاث، بعدما عثر أحد زبائنها على دودة في طبق أرز كان يتناوله في متجر "إيكيا" بمدينة حيدر أباد جنوبي الهند.

وكان عبيد محمد شكا يوم الجمعة الماضي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من العثور على دودة في طبق برياني (وهو عبارة عن وجبة هندية حارة، مكونها الاساسي هو الأرز)، ثم أخطر الشرطة والسلطات المحلية.

وأرسلت السلطات المحلية مسؤولون يعملون في مجال سلامة الأغذية، إلى المتجر يوم السبت الماضي للتحقيق في الأمر، ثم فرضوا غرامة قدرها 11 ألف و500 روبية (162 دولارا) على "إيكيا" في اليوم التالي.

وقال المتحدث بأسم السلطة المحلية، كيه. في رامانا، عبر الهاتف من حيدر آباد إن "مفتشينا وجدوا أن الشكوى صحيحة. إنها مسألة تتعلق بالصحة العامة، وقد قمنا بفرض غرامة على إيكيا لعدم التزامها بمعايير النظافة."

ومن جانبها، اعتذرت إيكيا - التي افتتحت أول متجر لها في الهند في الشهر الماضي - عن الواقعة وقالت إنها بصدد اتخاذ "إجراء تصحيحي فوري".

وفي الوقت نفسه، انتشرت شكوى عبيد على الانترنت، مما دفع عشرات الهنود إلى انتقاد الشركة.

من ناحية أخرى، يقول مسؤولون محليون إن إيكيا لا تحضر الطعام في مطبخ خاص بها، وأنها تشتريه شبه مطبوخ أو مجمد من بائع هندي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عدول الاثنين 03 شتنبر 2018 - 12:31
حسابلي فالمغرب ههههه قلت ياسلام المغرب بدا يتقدم ويحترم حقوق المستهلك
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25
2 - ahmad الاثنين 03 شتنبر 2018 - 12:43
انا فراسي ايكيا ديال الاتات ماشي ديال الماكلة
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7
3 - يوسف الاثنين 03 شتنبر 2018 - 12:52
"وأرسلت السلطات المحلية {مسؤولون} يعملون في مجال سلامة الأغذية"
مسؤولين و ليس مسؤولون
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2
4 - أحمد السعيدي الاثنين 03 شتنبر 2018 - 13:01
غرامة قدرها 162 دولار لشركة عملاقة لم تحترم معايير شروط صحة المواطن؟ أليس هذا بمبلغ جد هزيل أم أن السلطات الهندية لا حولة لها أمام هذا المتجر العملاق؟
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6
5 - mmmmmmmmm الاثنين 03 شتنبر 2018 - 13:02
و كم من دودة و سراق الزيت أكلنا و الله الحافظ.هههههههه
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12
6 - abdou الاثنين 03 شتنبر 2018 - 13:02
الغريب في الأمر هو قيمة الغرامة المفروضة، لو حدثت لمواطن أمريكي لكانت القيمة خيالية... و يستمر العالم الغربي لنهج سياسة الإقصاء الطبقي و لكن المشكل هو ترسيخ إيمان الشعوب المحقورة بضعفهم و عدم مساواتهم مع الغرب.
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8
7 - صالح صالح الاثنين 03 شتنبر 2018 - 13:09
عجبا في الثمانينات القرن الماضي قدم وزير هولندي استقالته بسب علب حليب فاسدة. واﻻن في الهند من العالم الثالث تغريم شركة بسبب دودة في طبق ارز. فهؤلاء الدول إن وجدوا لحوم فاسدة في مجزرة أو نقانق محشوة بلحم حمير. أو مجاري الصرف الصحي تصب في صناديق الماء الصالح للشربب.او مسؤوﻻ طع الماء عمدا عن مدينة بأكملها (في القصر الكبير) فربما يسقيل رئيس الدولة ويحل البرلمان وتعلن حالة الطوارئ في البﻻد ولم ﻻ؟ ﻻن هؤلاء مسؤولون ويقدرون المسؤولية بكل بسساطة. فالمواطن لديهم مرتاح والمسؤول مرتاح. ....و عدلت فنمت يا عمر. ..فما اسعد من تحس براحة غيرك سواء كنت مسلما أو غير مسلم. إنها فطرة الله فطرها في خلقه.
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