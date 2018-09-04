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كُتّاب وآراء
ألمانيا تعترف بـ"مجمع نازي" منتجعا رسميا للسياح
من المنتظر الاعتراف رسميا بمجمع ساحلي ضخم كان قد شيد في إطار برنامج نازي لتدريب الجنود من أجل الحرب، أنه منتجع رسمي للسياح في ألمانيا.
وكان مجمع العطلات الذي يرجع لعهد النازية الواقع في برورا بجزيرة روجين الألمانية في بحر البلطيق، قد شيد في الأساس تحت برنامج "القوة من خلال المرح" في عهد أدولف هتلر ليضم 20 ألف ممن يقضون العطلات في ثمانية آلاف غرفة وكلها تطل على البحر.
غير أن النازيين لم ينتهوا من المجمع قط، وبيع لاحقا للشركات الخاصة التي أطلقت مشروعا كبيرا يقدر بملايين اليوروهات في المبنى الضخم في السنوات الأخيرة.
وأمام زائري المنطقة مجموعة ثرية من خيارات الإقامة بما في ذلك استئجار شقق لفترة قصير ونزل للشباب وفندق.