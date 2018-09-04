24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0013:3217:0219:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. حماة المستهلكين يحذرون من لوازم مدرسية مسرطنة في المغرب (5.00)

  2. مركز يطالب بشرطة التعليم لمراقبة القطاع الخاص (5.00)

  3. التراجع الجامعي والأكاديمي (5.00)

  4. ماني ينظف حمام مسجد (5.00)

  5. حزب يطالب بالتحقيق في حادث غرق بالصخيرات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تعترف بـ"مجمع نازي" منتجعا رسميا للسياح

ألمانيا تعترف بـ"مجمع نازي" منتجعا رسميا للسياح

ألمانيا تعترف بـ"مجمع نازي" منتجعا رسميا للسياح
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 04:40

من المنتظر الاعتراف رسميا بمجمع ساحلي ضخم كان قد شيد في إطار برنامج نازي لتدريب الجنود من أجل الحرب، أنه منتجع رسمي للسياح في ألمانيا.

وكان مجمع العطلات الذي يرجع لعهد النازية الواقع في برورا بجزيرة روجين الألمانية في بحر البلطيق، قد شيد في الأساس تحت برنامج "القوة من خلال المرح" في عهد أدولف هتلر ليضم 20 ألف ممن يقضون العطلات في ثمانية آلاف غرفة وكلها تطل على البحر.

غير أن النازيين لم ينتهوا من المجمع قط، وبيع لاحقا للشركات الخاصة التي أطلقت مشروعا كبيرا يقدر بملايين اليوروهات في المبنى الضخم في السنوات الأخيرة.

وأمام زائري المنطقة مجموعة ثرية من خيارات الإقامة بما في ذلك استئجار شقق لفترة قصير ونزل للشباب وفندق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.