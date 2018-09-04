24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:00
|13:32
|17:02
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إسناد جوي يطوق حريق غابة أغيل بتاونات
- مؤسسات عمومية وشركات للدولة "تتجاهلُ" تقارير "قضاة جطو"
- رصيف الصحافة: الداخلية تستعد لإحصاء ودعم الأسر المعوزة بالمملكة
- فيضان وادي اغرم امزدار
- متقاعدون وعامل خريبكة
- هذه تفاصيل العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسياً في المغرب - (153)
- صحافية أمريكية تنصب فخا لوالي العيون في برنامج حول الصحراء - (131)
- الإنفاق العسكري والتجنيد الإجباري بالمغرب يؤرقان "الجار الإسباني" - (78)
- عقوبة التحرش الجنسي - (77)
- رصيف الصحافة: الداخلية تستعد لإحصاء ودعم الأسر المعوزة بالمملكة - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ضعف الليرة يرفع معدل التضخم في تركيا إلى 18%
ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى نحو 18 بالمئة، حيث أدى ضعف الليرة إلى ارتفاع حاد في أسعار المستهلكين، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة الاثنين.
وقال معهد الإحصاء التركي (تركستات) إن نسبة التضخم السنوي بلغت 17.9 بالمئة في شهر غشت الماضي.
وكان التضخم ارتفع بشدة إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما، ليصل إلى 15.39 بالمئة في يونيو الماضي. ورفض البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في يوليوز الماضي، حيث أبقى عليها عند 17.75 بالمئة. وكانت نسبة التضخم 15.85 بالمئة في يوليوز الماضي.
وقال البنك المركزي التركي إن "التطورات الأخيرة بشأن توقعات التضخم تشير إلى مخاطر كبيرة بالنسبة لاستقرار الأسعار"، مضيفا أنه سيتخذ إجراء بهذا الشأن.
ومن المقرر أن يعقد البنك الاجتماع المقبل للسياسة النقدية في 13 سبتمبر.