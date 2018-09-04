ضعف الليرة يرفع معدل التضخم في تركيا إلى 18%

هسبريس - متابعة

ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى نحو 18 بالمئة، حيث أدى ضعف الليرة إلى ارتفاع حاد في أسعار المستهلكين، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة الاثنين.

وقال معهد الإحصاء التركي (تركستات) إن نسبة التضخم السنوي بلغت 17.9 بالمئة في شهر غشت الماضي.

وكان التضخم ارتفع بشدة إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما، ليصل إلى 15.39 بالمئة في يونيو الماضي. ورفض البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في يوليوز الماضي، حيث أبقى عليها عند 17.75 بالمئة. وكانت نسبة التضخم 15.85 بالمئة في يوليوز الماضي.

وقال البنك المركزي التركي إن "التطورات الأخيرة بشأن توقعات التضخم تشير إلى مخاطر كبيرة بالنسبة لاستقرار الأسعار"، مضيفا أنه سيتخذ إجراء بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يعقد البنك الاجتماع المقبل للسياسة النقدية في 13 سبتمبر.